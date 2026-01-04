Slušaj vest

Prema preliminarnim podacima Evrostata, prosečne cene poljoprivrednih proizvoda u Evropskoj uniji porasle su tokom 2025. godine za oko tri odsto u odnosu na prethodnu godinu, uz izražene razlike u kretanjima cena pojedinih proizvoda.

Najizraženiji rast zabeležen je kod živih goveda, čija je cena porasla za 26 odsto na godišnjem nivou, kao i kod jaja, koja su poskupela za 23 odsto. Umereniji rast cena evidentiran je kod voća i mleka, po deset odsto, dok su cene živine povećane za devet procenata.

Cena mleka porasla je u gotovo svim državama članicama EU, izuzev Grčke, gde je zabeležen pad od tri odsto. Najveće godišnje poskupljenje mleka registrovano je u Danskoj (21 odsto), Estoniji (20 odsto), kao i u Litvaniji i Češkoj, gde je rast iznosio po 17 procenata.

Otkupna cena mleka niža od proizvodne Foto: Shutterstock

Sa druge strane, pojedini proizvodi beleže značajan pad cena. Maslinovo ulje pojeftinilo je za čak 37 odsto u odnosu na prethodnu godinu, dok je cena krompira, uključujući i semenski krompir, smanjena za 22 odsto. Takođe, zabeležen je pad cena živih svinja od šest odsto, kao i blagi pad cena žitarica od jedan odsto.

Troškovi roba i usluga koje se koriste u poljoprivrednoj proizvodnji rasli su znatno sporije od cena poljoprivrednih proizvoda i povećani su za manje od jedan odsto. Cene đubriva i sredstava za poboljšanje zemljišta porasle su za pet odsto, dok su veterinarske usluge poskupele za tri procenta. Istovremeno, došlo je do smanjenja cena maziva za poljoprivredu za dva odsto, kao i cena semena, sadnog materijala i sredstava za zaštitu bilja, koje su niže za po jedan odsto.