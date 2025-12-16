Slušaj vest

Građani u proseku troše više nego tokom ostatka godine, ali ove sezone sve je vidljiviji raskorak između želja i mogućnosti.

Prosečna plata iznosi oko 110.000 dinara, minimalna oko 62.000, penzija nakon povećanja od 12,2% sada je nešto više od 56.000 dinara. Inflacija se smiruje, ali kupovna moć i dalje je ograničena, a čak 40% primanja odlazi na hranu - po čemu smo prvaci u regionu.

"Planirajte na vreme i rasporedite troškove"

Gojko Vlaović, ekonomski novinar NIN-a, koji je naglasio da je ključ u pripremi za trošenje pred novogodišnje i božićne praznike u dobrom planu.

- Mislim da je glavni savet koji bi mogao da se da građanima, planiranje troškova. Znači, na vreme napraviti plan i jasno osmisliti budžet kojim možete da raspolažete za sve ove stvari o kojima govorimo. Mislim da je isto dobra ideja, kada je reč o poklonima, da kupovina poklona za porodicu, prijatelje, krene nešto ranije. Ne moramo da čekamo poslednji trenutak da dođe 15. i 20. decembar ili da uopšte počne decembar kao mesec, nego jednostavno možemo neke poklone već da kupimo u septembru, u oktobru, pa te troškove raspodelimo na veći broj meseci i onda će to jednostavno da se manje odrazi na naš budžet u ovom trenutku kada dođe Nova godina i drugi praznici.

Foto: Profimedia

- Nekada je dobra strategija i kupovina čekovima i plaćanje na odloženo, jer jednostavno sve to pomaže da u datom trenutku ne preopteretimo suviše svoj budžet, a uvek ga preopteretimo u mesecima kada imamo novogodišnje, božićne i druge praznike - rekao je Vlaović o tome kako da se spremimo i kako da preživimo i nakon Nove godine i Božića.

Na pijaci slaba kupovina uprkos najnižim cenama

Vidikovačka pijaca, obično živopisna pred praznike, sada je sve osim toga. Prodavci otvoreno govore da kupaca jednostavno nema.

- Kupovine ima slabo. Nikad jeftinija roba u ovo godišnje doba, a kupovina slaba, totalno slaba. Nema ništa od prodaje.

Kažu da gužve nema

- Nema nigde žive duše. Decembar je mesec, ali nema prodaje.

Cene su povoljne: paprika je 300 dinara, pasulj "tetovac" 500 dinara za kilogram, ali potražnja je minimalna. Kako prodavci kažu čak su se i penzioneri, koji redovno dolaze, odvikli od pijace jer im se čini da je po velikim trgovinskim lancima povoljnije.

Foto: Tatjana Stamenković/Kurir

Prodavci: Promet pao i do 50%

Drugi prodavci potvrđuju da je situacija lošija nego prošle godine.

- Ne, ne štede, ali je malo manja prodaja nego ove godine. Drugih godina smo prodavali mnogo više nego sada. 50% je opala prodaja.

Još jedna prodavačica dodaje:

- Moram reći, loše nam prodaja ide.

Na pitanje zašto, kaže:

- Nema naroda, valjda marketi više i bolje rade, šta li je...

Poruku ipak završava optimistično:

- Pa, na pijaci je bolje, naravno, sveža roba. Ovi se trudimo da donesemo svaki dan sve sveže, lepo, kvalitetno.

Foto: Kurir/T.S

Bez plana nema mirnog januara

Građani ulaze u praznike sa ograničenim budžetima, smanjenim prometom na pijacama i rastućim pritiskom na kućne finansije. Uprkos tome, stručnjaci poručuju da se deo problema može ublažiti planiranjem, raspodelom troškova i pametnim izborima prilikom kupovine.

Iako je sasvim prirodno da tokom praznika trošimo više nego inače, ekonomski stručnjaci upozoravaju da je jednako važno kako se ponašamo odmah nakon toga. Vlaović poručuje da oni koji su tokom decembra "preterali" moraju već sa prvom narednom platom da uspore, izmere troškove i pokušaju da vrate finansijsku ravnotežu.

- Situacija je takva da sad ljudi koji imaju iznad proseka, koji imaju plate koje su nešto veće od prosečne plate, mogu malo i da uštede. Nažalost su građani koji imaju niže plate od toga još uvek nisu u situaciji i jednostavno država treba da se potrudi da i oni jednog dana dođu u situaciju da mogu da štede - zaključio je Vlaović.

Praznici jesu vreme radosti, ali u Srbiji je to i vreme kada svaka greška u potrošnji kasnije posebno zaboli. Pametno trošenje sada znači mirniji januar.