Dok u mnogim domaćinstvima polako jenjava sezona pravljenja zimnice, u selu Ježevica tek sada počinje najintenzivniji deo posla. Za Branku Joksić, domaćicu koja je vojvođanske ravnice zamenila padinama Jelice, priprema zimnice nije samo obaveza, već je to j način života već čitavu deceniju.

Iako se za zimnicu vezuje hladniji deo godine, Branka svoje tegle puni od ranog leta. Od prvih jagoda do poslednje dunje, u njenoj kuhinji peče se, kuva, prži i od svakog voća "pravi ponešto".

- Pravim slatko od domaćih jagoda, šumskih jagoda, borovnice, divlje borovnice, od kajsija, šljive punjene orasima ili bademom, dunje, ribizle, maline… Skoro svako voće pretvorim u slatko“, priča Branka, naglašavajući da je najvažnije da je voće zdravo, čvrsto i kvalitetno kako bi krajnji proizvod bio savršen, kaže za RINU Branka.

17630481891650376860_ajvar-srpski-kavijar-fotorina1.jpg
Foto: RINA

Kada se leto završi i voća ponestane, onda kreće najzahtavniji posao za svaku domaćicu, a to je pravljenje čuvenog namaza od paprika.

- Ajvar traži vremena. Jedan dan samo perete i brišete papriku, ceo dan pečete. Drugi dan ljuštite i cedite u džakčićima, treći dan pržite. To je nešto što se ne radi na brzinu. Mora postepeno, da bi se dobio pravi ajvar“, objašnjava ona.

Zimnica je za Branku počela kao hobi, ali je danas mnogo više od toga. Kada napuni sopstvene police, kao i police svojih prijatelja, svoje teglice izlaže na seoskim manifestacijama. Kaže da se današnje domaćice sve češće odlučuju na kupovinu gotove zimnice, jer tempo savremenog života ostavlja sve manje prostora za tradicionalne kuhinjske rituale.

- Neko čudno i brzo vreme došlo. Žene su opterećene – posao, deca, trka. Zato mnogo kupuju, jednostavno nemaju vremena“, dodaje Branka.

Ipak, među svim specijalitetima jedan je posebno dragocen, a to je slatko od pomorandžine kore. To je njen lični biser i jedini recept koji ljubomorno čuva samo za sebe.

