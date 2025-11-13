Slušaj vest

Jedna tegla ajvara bila je dovoljna da promeni život Milošu Marjanoviću iz Leskovca. Danas, nekoliko godina kasnije, njegov „Ajvar iz Leskovac“ obožavaju širom Srbije, a porodični posao koji je započeo sasvim slučajno postao je izvor stabilne zarade za celu porodicu.

Kao i većina mladih ljudi u svojim dvadesetim, Miloš je mislio da će svoj život izgraditi u velikom gradu. Preselio se u Beogradu, osam godina je imao siguran državni posao. Ali, negde duboko, znao je da želi više.

Sve je počelo jednim običnim razgovorom na poslu. Kolegama je pričao koji ajvar voli, pa su mu preporučili jedan. Kada ga je probao odmah je bacio teglu, kako kaže, uopšte mu se nije svideo.

- Tada sam odlučio da kolegama donesem teglu pravog, domaćeg ajvara koji pravi moja majka. Reakcija je bila neverovatna. Rekli su da nikada nisu probali takav ajvar. Tada mi je sinula ideja, da sledeće godine sami napravimo ajvar, kaže Miloš.

Te prve godine napravili su svega 100 tegli ajvara, na jednom starom šporetu. Ipak, kroz svaku narednu godinu video se veliki napredak, proizvodnja se značajno uvećava iz sezone u sezonu.

Miloš je neko vreme balansirao između života u Beogradu i posla u Leskovcu. Tokom leta i jeseni dolazio bi kući da pomogne roditeljima u sezoni. Ali pre tri godine doneo je odluku koja mu je promenila ceo život, vratio se u rodni Leskovac i posvetio se potpuno porodičnom poslu. Posao se razvio, pa je i njegov otac prestao da radi za druge, a u skorijoj budućnosti, plan je da se uključi i Miloševa devojka.

- Danas proizvedemo i do 6.000 tegli godišnje I lepo živimo od ovog posla. Svake godine ulažemo, u nove šporete, mašinu za pečenje paprika koja se odlično pokazala, a u planu je i kupovina dodatne njive.

- Najveći posao je ljuštenje paprike, to je najteži deo. Sve ostalo ide lakše. Imamo tri šporeta, dva su već na plin, a planiramo i treći.

Marjanovići papriku sade na oko 70 ari zemljišta, isključivo na otvorenom, bez plastenika i bez prskanja.

- Papriku gajimo prirodno, kako su to radili naši stari. Kvalitet je ono što nas izdvaja, kaže Miloš. Septembar i oktobar su meseci kada ima najviše posla, od jutra do mraka se radi, ali nakon sezone stiže vreme za odmor.

- Ove godine je bila velika suša, pa je prvi rod paprike propao. Ali drugi rod je bio odličan. Ljudi su nas strpljivo čekali, i to nam mnogo znači, dodaje Miloševa majka.

Prve teglice su prodali njegovim kolegama u Beogradu, a danas narudžbine stižu iz svih delova Srbije. Njihovi proizvodi: ajvar, ljutenica, peckana paprika, mackalica, džemovi i sokovi, postali su sinonim za domaći ukus juga Srbije.

- Najviše se prodaje preko društvenih mreža, naročito Instagrama. Imamo stalne mušterije koje poručuju već pet godina, priča Miloš.

Miloš ističe da se nikada nije pokajao što je napustio prestonicu.

- Kao mladom čoveku, u početku mi je bilo lepo u Beogradu. Ali vremenom, počela je da mi smeta ta gužva. Jedva sam čekao da nađem način da se vratim. Ovde je moj dom i posao koji volim.