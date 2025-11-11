Koliko zarađuju zanatlije keramičari i da li je istina da "mlate pare"? Ovo su poslovi kada im ostane najviše u džepu
U poslednjih nekoliko godina zanimanje keramičara u Hrvatskoj doživljava pravi preporod. Nekada potcenjen i viđen kao nestabilan posao, danas je ovaj zanat među najtraženijima na tržištu rada. Potražnja za kvalitetnim majstorima raste, a sa njom i njihove zarade i ugled u društvu.
Svako ko je u skorije vreme renovirao kupatilo zna koliko su cene postavljanja pločica porasle i koliko je teško pronaći dobrog majstora. Upravo zato jedan oglas sa opisom posla i prosečnom platom keramičara izazvao je veliku pažnju javnosti. U oglasu je navedeno da prosečna mesečna plata keramičara u Hrvatskoj iznosi 1.301 evro neto, dok se raspon plata obično kreće između 1.021 i 1.484 evra.
- Više ni keramičari nisu što su nekad bili. Radiš ceo dan težak fizički posao za 1.000 evra mesečno - napisao je jedan korisnik Reddita, izražavajući nevericu zbog navedenih iznosa. Mnogi su se složili da su te brojke verovatno netačne i da se odnose samo na prijavljeni rad „bez računa“.
Koliko košta renoviranje kupatila?
- Hajde, neka neko kaže da li je ikada dobio račun od majstora koji je menjao pločice u kuhinji ili na terasi? Možda ako se gradi kuća pa mora sve biti zvanično, ali u većini slučajeva to su pare koje nikad ne prođu kroz knjige - komentarišu korisnici.
Drugi objašnjavaju da su pomenute cifre najčešće vezane za one koji rade kao zaposleni, dok samostalni majstori zarađuju znatno više.
- Ta plata važi ako radiš za nekog drugog. Ako si samostalan, a radiš većinu poslova ‘na crno’, to je potpuno druga priča. Kolega je renovirao kupatilo od 5,5 kvadrata, sa novim instalacijama, keramikom i sanitarijama platio je 7.000 evra. Majstor nije kupovao materijal - navode komentatori.
Dodaju i da se često zaboravlja koliko truda i sati rada zahteva taj posao:
- Ljudi napadaju keramičara koji radi 12 sati dnevno i održava svoj biznis, a kažu da ima veću platu od hirurga.
Za dan završio garažu od 30 kvadrata
Jedan korisnik podelio je i primer svog brata iz Zagreba, koji je u avgustu platio 20.000 evra za kompletnu renovaciju kupatila od 10 kvadrata. U cenu su bili uključeni: idejno rešenje i arhitektonski nacrt, rušenje starog kupatila i odvoz šuta, nove instalacije struje i vode, građevinski radovi i materijal, nova vrata (uključujući rušenje starih i postavljanje novih) i usluga „ključ u ruke“. Najniža ponuda koju je dobio bila je 15.000 evra, ali bez arhitekte.
Drugi korisnik opisao je koliko ga je koštalo postavljanje pločica u garaži:
- Keramičar mi je sredio garažu od 30 kvadrata za jedan dan, radio je oko 9 sati (od 7 do 16), očistio alat i sve završio. Posle par dana se vratio da fugira, zalepi cokl i postavi kanalicu, sve ukupno 850 evra. Dakle, za 14 do 15 sati posla uzeo je 850 evra ‘na ruke’. Radio je pošteno i brzo. Zvao sam ga jer je ranije radio mom ocu skladište, tada su on i pomoćnik 2015. godine uradili 560 kvadrata za 10 dana, uključujući lajsne, fugiranje i silikon, za 60 kuna po kvadratu.
Ovi primeri pokazuju da je keramičarski zanat u Hrvatskoj ponovo na ceni i to bukvalno. Dobar majstor danas se teško pronalazi, ali njegovo umeće, očigledno, zlata vredi.
Biznis Kurir/Dnevno.hr