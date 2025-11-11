Slušaj vest

U poslednjih nekoliko godina zanimanje keramičara u Hrvatskoj doživljava pravi preporod. Nekada potcenjen i viđen kao nestabilan posao, danas je ovaj zanat među najtraženijima na tržištu rada. Potražnja za kvalitetnim majstorima raste, a sa njom i njihove zarade i ugled u društvu.

Svako ko je u skorije vreme renovirao kupatilo zna koliko su cene postavljanja pločica porasle i koliko je teško pronaći dobrog majstora. Upravo zato jedan oglas sa opisom posla i prosečnom platom keramičara izazvao je veliku pažnju javnosti. U oglasu je navedeno da prosečna mesečna plata keramičara u Hrvatskoj iznosi 1.301 evro neto, dok se raspon plata obično kreće između 1.021 i 1.484 evra.

- Više ni keramičari nisu što su nekad bili. Radiš ceo dan težak fizički posao za 1.000 evra mesečno - napisao je jedan korisnik Reddita, izražavajući nevericu zbog navedenih iznosa. Mnogi su se složili da su te brojke verovatno netačne i da se odnose samo na prijavljeni rad „bez računa“.

Koliko košta renoviranje kupatila?

- Hajde, neka neko kaže da li je ikada dobio račun od majstora koji je menjao pločice u kuhinji ili na terasi? Možda ako se gradi kuća pa mora sve biti zvanično, ali u većini slučajeva to su pare koje nikad ne prođu kroz knjige - komentarišu korisnici.

Drugi objašnjavaju da su pomenute cifre najčešće vezane za one koji rade kao zaposleni, dok samostalni majstori zarađuju znatno više.

Keramičar ispostavio račun mnogo veći nego što je bio prethodni dogovor. Foto: Profimedia

- Ta plata važi ako radiš za nekog drugog. Ako si samostalan, a radiš većinu poslova ‘na crno’, to je potpuno druga priča. Kolega je renovirao kupatilo od 5,5 kvadrata, sa novim instalacijama, keramikom i sanitarijama platio je 7.000 evra. Majstor nije kupovao materijal - navode komentatori.

Dodaju i da se često zaboravlja koliko truda i sati rada zahteva taj posao:

- Ljudi napadaju keramičara koji radi 12 sati dnevno i održava svoj biznis, a kažu da ima veću platu od hirurga.

Za dan završio garažu od 30 kvadrata

Jedan korisnik podelio je i primer svog brata iz Zagreba, koji je u avgustu platio 20.000 evra za kompletnu renovaciju kupatila od 10 kvadrata. U cenu su bili uključeni: idejno rešenje i arhitektonski nacrt, rušenje starog kupatila i odvoz šuta, nove instalacije struje i vode, građevinski radovi i materijal, nova vrata (uključujući rušenje starih i postavljanje novih) i usluga „ključ u ruke“. Najniža ponuda koju je dobio bila je 15.000 evra, ali bez arhitekte.

Drugi korisnik opisao je koliko ga je koštalo postavljanje pločica u garaži:

- Keramičar mi je sredio garažu od 30 kvadrata za jedan dan, radio je oko 9 sati (od 7 do 16), očistio alat i sve završio. Posle par dana se vratio da fugira, zalepi cokl i postavi kanalicu, sve ukupno 850 evra. Dakle, za 14 do 15 sati posla uzeo je 850 evra ‘na ruke’. Radio je pošteno i brzo. Zvao sam ga jer je ranije radio mom ocu skladište, tada su on i pomoćnik 2015. godine uradili 560 kvadrata za 10 dana, uključujući lajsne, fugiranje i silikon, za 60 kuna po kvadratu.