Mlada, lepa žena Tamara Pajkić Trujkić jedina je u Srbiji koja izrađuje unikatne ženske torbice i tašnice od kristalnih perli. 

A sve je počelo sasvim slučajno...

Tamara kaže da je kao dete devedesetih stalno nizala neke perlice i pravila raznorazne narukvice koje je ponekad i prodavala. Tu su se njene ruke još u detinjstvu naučile spretnosti a smisla za dizajn i ideja očigledno je imala na pretek.  

Godinama kasnije izrađivala je rajfove koji su sadržali slične perlice, sve dok jednog dana na Jutjubu nije videla Ruskinju koja od kristalnih perli izrađuje ženske torbice.

Tamarine torbe od kristalnih perli Foto: Zamedia/Youtube Printscreen

To je na nju ostavilo tako snažan utisak da je rešila da proba da li bi i ona umela nešto takvo da napravi - uz spretne ruke i malo materijala koji je imala kod kuće nastala je uspešna poslovna priča i to od prve torbice koju je napravila.

 Sve je, kaže, isključivo ručni rad - i to njen, a za jednu treba najmanje dva dana a za komplikovaniji dizajn i do 7 dana predanog i pažljivog rada. Tamara kaže da ju je posao koji je pokrenula naučio strpljenju, ispričala je za zaječarsku Zamediju. 

Sve što radi 100 odsto je ručna izrada, nema nikakvih mašina, samo svoje ruke.

Tamara je danas uspešna poslovna žena koja je biznis izradila zahvaljujući isključivo svojim spretnim rukama. Naglasila je i koliko je ovo što radi ispunjava.  

Kaže i da je u tom trenutku kad je napravila tu prvu torbu, jednostavno znala da je to - to, da je to njen poziv.

Kurir.rs/Zamedia

