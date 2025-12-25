Na trećoj sednici Generalne skupštine Svetske koalicije poljoprivrednih pijaca (WorldFarmers Markets Coalition), koji je u oktobru održan u Rimu, glavni grad Italije je proglašen za najbolji u svetu. Rim pokazuje kako gradovi mogu biti moćni saveznici u izgradnji održivih sistema ishrane kada podržavaju razvoj lokalnih tržišta, poljoprivrednih proizvođača, zanatlija, potrošača i projekte očuvanja životne sredine.

- Generalno, rezultati koji su tokom poslednjih desetak godina postignuti u Italiji, uz istraživanja, investicije, inovativni pristup kratkim kanalima distribucije i umrežavanje oko 130 hiljada poljoprivrednika u projekat „Prijateljska farma” govore u prilog tezi da očuvanje i razvoj pijaca nije moguć bez jasne strategije i jake podrške gradova i opština - kazao je direktor Poslovnog udruženja „Pijace Srbije” Savo Duvnjak.