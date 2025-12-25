Pijace u Srbiji dobijaju novo lice: Država sprema veliku promenu, ovo čeka prodavce i kupce
Od kada su supermarketi preuzeli ulogu pijaca u snabdevanju svežeg voća i povrća, pijačni delatnici pokušavaju da joj vrate mesto koje je imala kao tradicionalno mesto u susretu prodavca i kupca.
- Poslovno udruženje „Pijace Srbije” očekuje da će se konačno proces tranzicije pijaca u Srbiji ubrzati nakon usvajanja Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja, koju radi Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - izjavio je direktor PU „Pijace Srbije” Savo Duvnjak.
U radnom tekstu ovog dokumenta navodi se da pijace treba transformisati u centre za promociju domaćih proizvoda. Istovremeno i da je neophodno uspostaviti efikasan sistem kontrole, koji će osigurati da autentični proizvodi nose dokaz o poreklu, jasno ističući da su proizvedeni u Srbiji. U poglavlju u kojem su planirane mere, dodaje se i da je neophodna saradnja sa lokalnim samoupravama na projektovanju i realizaciji rekonstrukcije ili modernizacije pijaca.
Na trećoj sednici Generalne skupštine Svetske koalicije poljoprivrednih pijaca (WorldFarmers Markets Coalition), koji je u oktobru održan u Rimu, glavni grad Italije je proglašen za najbolji u svetu. Rim pokazuje kako gradovi mogu biti moćni saveznici u izgradnji održivih sistema ishrane kada podržavaju razvoj lokalnih tržišta, poljoprivrednih proizvođača, zanatlija, potrošača i projekte očuvanja životne sredine.
- Generalno, rezultati koji su tokom poslednjih desetak godina postignuti u Italiji, uz istraživanja, investicije, inovativni pristup kratkim kanalima distribucije i umrežavanje oko 130 hiljada poljoprivrednika u projekat „Prijateljska farma” govore u prilog tezi da očuvanje i razvoj pijaca nije moguć bez jasne strategije i jake podrške gradova i opština - kazao je direktor Poslovnog udruženja „Pijace Srbije” Savo Duvnjak.
Nacionalna strategija
PU „Pijace Srbije”, naveo je direktor Duvnjak, blisko je ono što Ministarstvo poljoprivrede navodi u Strategiji poljoprivrede i ruralnograzvoja.
– "Pijace Srbije“ u Platformi za razgovore sa nadležnim državnim organima i organima lokalnih samouprava navelo je da je za proces tranzicije pijaca neophodna šira društvena podrška i jačanje veza između nadležnih državnih organa, lokalnih samouprava, preduzeća koja se bave ovom delatnošću i poljoprivrednika i preduzetnika koji posluju na pijacama.
Predložilo je da se pokrene proces izrade nacionalne strategije, odnosno formira radno telo u kojem će se naći predstavnici nadležnih državnih organa, jedinica lokalnih samouprava i preduzeća koja se bave komunalnom delatnošću upravljanja pijacama. Preduzećima koja se bave ovom delatnošću nedostaje novac za investicije u razvoj, a poljoprivrednicima i preduzetnicima treba obezbediti kvalitetne i primerene uslove za rad, odnosno podsticaje da svoje primarne poljoprivredne proizvode, prerađevine i usluge uspešno plasiraju na pijacama.
Na nacionalnom nivou je, za sada, malo globalnih pomaka na ovu temu, ali na osaveremenjavanju pijaca, kazao je Duvnjak, najviše radi Javno komunalno preduzeće „Beogradske pijace” u Beogradu, kao neprikosnoveni lider u pijačnoj delatnosti u Srbiji.
