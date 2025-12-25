Slušaj vest

Nulta tolerancija za korišćenje mobilnih telefona tokom vožnje, ne vezivanje pojasa, drakonske kazne za prekršaje, video nadzor časova u auto-školama... Ovo su samo neke od mera koje donosi novi Zakon o saobraćaju koji je u pripremi.

Trivo Ilić, instruktor vožnje u Bačkoj Palanci, istakao je da novi zakon sa sobom donosi rigorozne mere u pogledu uvećanja novčanih kazni za upotrebu mobilnih telefona.

-Ta kazna će biti 50.000 dinara, bez mogućnosti da se cena prepolovi- rekao je Ilić.

Foto: Shutterstock

On je naveo da je već uvedeno da svi instruktori vožnje i predavači moraju konstantno da se edukuju, kroz seminare, a novi zakon donosi i obavezno obnavljanje licence nakon pet godina uz ispite i psihološke provere.

- Pozdravljam tu akciju Agencije za bezbednost saobraćaja, jer se vremenom trendovi u saobraćaju menjaju. Morate biti pripremljeni. Moramo da menjamo stavove kod mladih ljudi. Cilj seminara je da i nas podseti da je znanje na prvom mestu- rekao je.