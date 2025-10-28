Slušaj vest

Korišćenje pametnog telefona tokom vožnje u Italiji može skupo da vas košta, a vozačku dozvolu možete da izgubite brže nego internet vezu.

Ta zemlja je odlučila da se ozbiljno pozabavi ovim problemom i od kraja 2024. godine uvela je znatno strože kazne za sve koji koriste mobilni telefon dok voze.

A prvi rezultati govore sami za sebe: gotovo 9.000 vozačkih dozvola oduzeto je u samo tri meseca. Poruka vlade je jasna – svako ko se dopisuje ili razgovara telefonom tokom vožnje, treba da bude sankcionisan, piše Autobild.de, prenosi B92.

Oduzimanje vozačke dozvole već pri prvom prekršaju

Nova pravila stupila su na snagu 14. decembra 2024. godine. Od tada je, prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, tačno 8.912 vozača izgubilo vozačku dozvolu isključivo zbog nelegalnog korišćenja mobilnog telefona tokom vožnje.

Ukupno je za samo tri meseca oduzeto 17.607 dozvola, a gotovo polovina slučajeva povezana je sa korišćenjem pametnih telefona. Kazne su stroge: oni koji budu uhvaćeni prvi put suočavaju se sa zabranom vožnje od dve nedelje do dva meseca i novčanom kaznom od 250 do 1.000 evra.

Povratnici u prekršaju rizikuju kaznu do 1.400 evra i zabranu vožnje do tri meseca.

Mere već daju rezultate

Računica je jasna: oko 100 Italijana svakog dana izgubi vozačku dozvolu – drastičan broj, ali prema Ministarstvu unutrašnjih poslova, mere već daju rezultate.

Broj poginulih u saobraćaju pao je za 20%, broj povređenih za 8,8%, a ukupan broj nesreća za 5,5% – i to samo u prva tri meseca od stupanja novih pravila na snagu.

Vlasti procenjuju da je na taj način već spaseno 61 život.

Policija odgovara na kritike

Akcije vlasti izazvale su i brojne kritike. Protivnici ih nazivaju „pljačkom“ i „lovom na vozače“.

Međutim, Ministarstvo unutrašnjih poslova odbacuje takve optužbe: pravila su jasna, kontrole su dosledne, ali ne i proizvoljne.

Ostali saobraćajni prekršaji nisu povećani u odnosu na prethodnu godinu – što ukazuje da su mere usmerene upravo na ono što se smatra najvećim uzrokom nesreća današnjice: ometanje pažnje zbog mobilnih telefona.

Primer za Srbiju?

Korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje veliki je problem i u Srbiji. Trećina vozača koristi mobilni u toku vožnje. Kazna za ovaj prekršaj iznosi 10.000 dinara.

Agencija za bezbednost saobraćaja apelovala je na sve vozače da ne koriste mobilne telefone tokom vožnje, navodeći da su istraživanja pokazala da takva praksa višestruko povećava rizik od saobraćajne nezgode.

Istraživanja efekata korišćenja mobilnog telefona tokom vožnje pokazala da se rizik od saobraćajne nezgode prilikom korišćenja mobilnog telefona povećava najmanje četiri puta, navedeno je u saopštenju Agencije za bezbednost saobraćaja.

Italija pokazuje kako izgleda dosledna saobraćajna kontrola – i to sa prvim rezultatima u povećanju bezbednosti na putevima.