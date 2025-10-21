Slušaj vest

Trenutno je prosečna cena vozačke dozvole B kategorije oko 3.400 evra, što uključuje obuku, javlja nemačka novinska agencija (dpa).

Jednostavnije procedure i više digitalnih rešenja su među smernicama za reformu obuke u auto-školama koje je Šnajder predstavio u četvrtak u Berlinu.

Ovim će se smanjiti broj pitanja na teorijskom ispitu za trećinu, sa 1.169. Pohađanje auto-škola neće biti obavezno – znanje će se sticati samo putem digitalnih kanala.

U praktičnoj obuci biće moguće češće koristiti simulatore vožnje, umesto direktne vožnje ulicom.

Takođe je planirano manje obaveznih posebnih putovanja, kao što su noćna vožnja ili vožnja auto-putem. Tokom praktičnog ispita, vreme vožnje će biti 25 minuta, umesto sadašnjih 55 minuta.

Vožnja ne bi trebalo da bude privilegija, istakao je Šnajder.

Bezbednosni standardi će ostati na najvišem nivou sa reformama, kaže ministar.

U koalicionom sporazumu, vladajuće stranke su se dogovorile o reformi obuke vozača.

