Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, gostujući u emisiji "Dnevnik 2", izjavio je, između ostalog, da Srbija nema problema sa kursom, a potom je otkrio koliko novca Srbija ima u rezervama.

- Moj cilj je da ekonomija napreduje, da se ljudi oslobode, nema problema sa kursom, mogu ljudi da troše novac. Imamo 29 milijardi 367 miliona evra u rezervama. Živim za ovaj narod, za ovu zemlju, za ovaj posao. Uvek gledam da postavim svoja leđa, a ne da se sakrivam iza nekog drugog - rekao je i dodao:

- Za nas je važno da rešimo pitanje NIS-a i sačuvamo mir. Ljudi ne razumeju koliko smo blizu sukoba. Srbija je na svojoj strani. Mi smo izgubili 28 odsto ukupne populacije u Prvom svetskom ratu.

