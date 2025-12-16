Slušaj vest

Ovaj tradicionalni godišnji skup okupiće veliki broj govornika, visokih i najuticajnijih predstavnika Srbije, ali i važne predstavnike međunarodne zajednice, kao i goste iz oblasti politike, privrede, nauke, kulture i medija sa ciljem deljenja mišljenja koja će pokrenuti  rast, prosperitet i inovacije kako Srbije, tako i regiona.

Na panel diskusijama, organizovanim u hotelu Metropol, na Forumu će reč imati Pernil Daler Kardel, ambasadorka Kraljevine Danske u Srbiji, Nikola Pontara, direktor Svetske banke za Srbiju, Damjan Sorel, šef Regionalnog centra EIB za Zapadni Balkan, Rados Gazdić, direktor Razvojne agencije Srbije, Saša Lazović, direktor Fonda za inovacionu delatnost Republike Srbije, Aleksandar Ljubić, izvršni direktor Saveta stranih investitora Srbije, Plamena Halačeva, zamenica šefa Delegacije Evropske unije u Srbiji i Tatjana Matić, direktorka Fonda za Razvoj Republike Srbije.

Kao govornici najavljeni su i Tomislav Mićović, Generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije, Miroslav Gligorijević, generalni direktor Titan Cementare Kosjerić, Stylianos Tsoktouridis, generalni direktor Alumil Yu Industry, Zoran Blagojević, predsednik Izvršnog odbora Wiener Städtische osiguranja, kao i Joanis Kirkinezis, potpredsednik i generalni direktor za Balkan, Hill International.

Osnovan 2001. godine kao Ekonomski samit Srbije, Beogradski ekonomski forum se tokom proteklih 25 godina razvio u važnu godišnju instituciju, koji značajno doprinosi diskusijama o javnim politikama, regionalnoj integraciji i održivom ekonomskom razvoju širom Srbije i jugoistočne Evrope, predstavljajući ključnu platformu na kojoj se istaknute ličnosti okupljaju kako
bi se bavile najvažnijim izazovima i prilikama u regionu.

Ovogodišnji Beogradski ekonomski forum organizovan je uz pomoć Saveta stranih investitora (FIC) i Japanske poslovne alijanse u Srbiji (JBAS), koji su dugogodišnji posvećeni pokrovitelji događaja, kao i uz podršku korporativnih sponzora, među kojima su Wiener Städtische osiguranje, Alumil, HILL International i Titan Cementara Kosjerić, dok je za vizuelni identitet zadužena agencija Ovation BBDO.

