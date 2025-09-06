Novi zakon o naplati putarina razbesneo građane - plaćaju kazne i kad nisu krivi.

Predloženi Zakon o naplati putarine, koji uvodi automatsku naplatu putarine putem elektronskog sistema i prepoznavanje registarskih tablica, naišao je na brojne kritike tokom javnih konsultacija.

Iako je pobuna sektora iznajmljivanja automobila došla do izražaja, postoji čitav niz veoma zanimljivih kritika koje pokazuju da predloženi zakon ima niz slabih tačaka, od preterano visokih kazni do nespretno definisanih obaveza.

Najviše pažnje privukla je odredba prema kojoj vozač koji ne registruje vozilo u sistemu i koristi auto-put mora da plati kaznu od 120 evra pored iznosa putarine. Za mnoge komentatore, ovo je previše, posebno ako je u pitanju nenamerni propust.

- Zar ne bi trebalo da postoji faza upozorenja? Ljudi će praviti greške iz neznanja, a ne iz zlobe - napisao je jedan korisnik, koji poziva na prelazni period bez kazni.

Drugi upozorava da je „sistem previše krut“, posebno u slučaju vozača koji zaborave registraciju, izgube se na auto-putu ili im aplikacija ne radi.

Nekoliko komentara takođe ukazuje na zbunjujuće definicije odgovornosti. Na primer, zakon navodi da se kazna šalje vlasniku vozila, koji zatim mora da pruži informacije o stvarnom vozaču. Međutim, ne precizira u kom roku, na koji način, niti šta se dešava ako vlasnik ne može da pruži ove informacije.

- Da li će vlasnik vozila biti odgovoran čak i ako je treće lice koristilo vozilo bez njegovog znanja? - pita jedan korisnik.

Nekoliko komentara takođe upozorava da zakon ne predviđa jasnu proceduru za podnošenje žalbi na kazne niti način provere da li je došlo do sistemske greške.

- Ako se kamera pomeša i očita pogrešnu registarsku tablicu, da li ću morati da dokažem da nisam vozio? - pita jedan komentator.

Građane je takođe iznenadila činjenica da se podaci o vozilu neće automatski preuzimati iz registra Ministarstva unutrašnjih poslova. Umesto toga, svaki korisnik mora samostalno da unese podatke i poveže ih sa načinom plaćanja.