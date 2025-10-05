Slušaj vest

Završena je akcija pojačane kontrole „Dani bezbednosti saobraćaja“ u Mađarskoj, koju je organizovala Mreža evropskih saobraćajnih policijskih snaga (ROADPOL), a o kojoj je, na osnovu saopštenja policije, izvestio Dívány.

Policajci su od 16. do 22. septembra proveravali ponašanja koja odvlače pažnju vozača od upravljanja vozilom i time ugrožavaju bezbednost saobraćaja.

Tokom nedelju dana trajanja akcije, vlasti su ukupno kontrolisale 29.310 vozača i u velikom broju slučajeva morale da reaguju. Najčešći prekršaj bila je upotreba mobilnog telefona u ruci, zbog toga je pokrenuto 1.682 postupka. U 14 slučajeva primećena je upotreba navigacionog uređaja, u 2 slučaja drugih komunikacionih aparata, a u još 71 situaciji vozači su sankcionisani zbog drugih aktivnosti koje odvlače pažnju od vožnje.

Najčešći prekršaj ipak je bio nekorišćenje sigurnosnog pojasa: policija je zbog toga postupila protiv 8.158 ljudi.

Sada kazna sledi i kada kamere VÉDA-sistema zabeleže prekršaj. U tim slučajevima kazna se šalje vlasniku vozila. Od 5. jula na ovu vrstu prekršaja primenjuje se princip objektivne odgovornosti, mada zbog određenih pravnih rupa u mnogim slučajevima kazna može biti izbegnuta.

Vozači koji nisu koristili sigurnosni pojas dobiće pismeno obaveštenje o kazni, sa naznačenim iznosom i uputstvom za plaćanje.

Kako je ranije objavljeno, precizno je utvrđeno kolike su kazne za nekorišćenje pojasa: u naseljenom mestu 20.000 forinti, van naseljenog mesta 30.000, dok na auto-putu i brzim putevima kazna iznosi 40.000 forinti. Važan detalj je da se kazna primenjuje na svakog putnika pojedinačno, pa se iznosi sabiraju u slučaju više prekršilaca.

BiznisKurir.rs

