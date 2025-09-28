Slušaj vest

Jedna opomena iz advokatske kancelarije, za kaznu koja je plaćena još pre četiri godine, bila je dovoljna da ponovo otvori važno pitanje: koliko je zapravo bezbedan gotovinski sistem naplate kazni u Hrvatskoj i kako građani, naročito oni iz dijaspore, mogu da se zaštite?

Marija Marčetić koja živi u Nemačkoj, podelila je svoje lično iskustvo koje bi moglo da posluži kao upozorenje svima koji godišnji odmor provode u domovini i plate neku kaznu za parking ili saobraćajni prekršaj.

– Tokom leta smo proveli nekoliko nedelja u Vrsima kod Nina. Tada smo dobili kaznu za parkiranje. Kaznu smo ubrzo platili gotovinom, na pošti u Ninu, priseća se Marija.

Kazna je, mislili su, postala prošlost. Međutim, četiri godine kasnije, stigla im je službena opomena iz advokatske kancelarije Marka Kuzmanovića iz Pule, koja navodi da zastupa Grad Nin i zahteva podmirenje “neplaćene” kazne – one iste koju su već platili.

– Kontaktirali smo kancelariju i dobili odgovor: ‘Niste jedini, i drugi su dobili takva pisma.’ Srećom, mi smo čuvali potvrdu o uplati i uspeli da dokažemo da je kazna već podmirena, kaže Marija.

Ali, postavlja se ključno pitanje: šta sa onima koji potvrdu više nemaju?

Kazne koje “ožive” posle nekoliko godina

U Hrvatskoj se brojne usluge i dalje plaćaju gotovinom, što otvara prostor za administrativne greške ili nepravovremeno evidentiranje uplata. Kada su u pitanju turisti i iseljenici, rizik je još veći – jer ako potvrda o uplati ne postoji, kazna može “oživeti” nakon nekoliko godina.

– Ovo nije samo moj slučaj. Ako ljudi iz dijaspore ili turisti nakon četiri ili pet godina dobiju opomenu za nešto što su uredno platili, a nemaju više potvrdu, biće prinuđeni da plate drugi put, čak i ako su u pravu. To je nepravedno i sramotno, upozorava Marija.

Kako se zaštititi? čuvajte sve potvrde o plaćenim kaznama (idealno ih fotografišite ili skenirajte),

ako dobijete opomenu – prvo proverite arhive, nemojte odmah plaćati,

budite oprezni i ne nasedajte na nepravedne radnje.

Ovakvi slučajevi otvaraju ozbiljna pitanja o radu komunalnih i advokatskih službi koje postupaju u ime lokalnih vlasti. Takođe, bacaju senku na imidž Hrvatske kao zemlje koja želi da privuče turiste i iseljeništvo.

– Platiti nešto jednom, a onda ponovo posle četiri godine – to nije pravna sigurnost. Nije ni poštenje, zaključuje Marija, izražavajući nadu da će njena priča pomoći drugima da izbegnu slične neprijatnosti.