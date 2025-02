Kako izveštava Steiermark.antena, ovaj automobil je nepropisno parkiran, i to od oktobra prošle godine , u plavo označenoj zoni Kai Kaiser Franz-Josef (Keju cara Franje Josipa) u Gracu. Potvrda višemesečnog parkiranja je slovenačka vinjeta na staklu automobila.

Tako dugo dok se to ne dogodi, komunalni redari i dalje uredno svaki dan pišu kazne, a na levom vetrobranskom staklu automobila već je ceo snop papira.

Ono što je poznato je da do sada kazne i pristojbe za parkiranje BMW-a iznose preko 8.000 evra. Do kada, bolje rečeno do kojeg iznosa je vlasnica automobila iz Hrvatske spremna da se nadmudruje i sporiti sa nadležnim štajerskim organima, za sada je nepoznato.