Poljaci počeli oštro da kažnjavaju sve koji prekrše pravilo u saobraćaju.

Slične mere već su ranije usvojile i popularne turističke zemlje poput Španije i Italije.

Kazne za prekoračenje brzine Prema novim pravilima: Za prekoračenje brzine do 30 km/h kazna iznosi oko 93 evra.

Za veća prekoračenja, kazna je 180 evra.

Najstrože kazne su za prekoračenje od 50 km/h (u gradu ili van njega): tada vozaču preti kazna od 1.170 evra i oduzimanje dozvole na tri meseca.

Instruktor vožnje iz Nemačke, Alfons Bervald, izjavio je za Nordkurier da nova pravila pokazuju ozbiljnost poljskih vlasti:

“Povećanje kazne sa 380 na 1.170 evra jasno pokazuje koliko su odlučni.”

Kazne za najteže prekršaje

Za naročito opasne prekršaje, kao što su ilegalne trke ili ekstremna brzina koja ugrožava druge učesnike u saobraćaju:

Kazna može biti i do 7.000 evra

Zatvor do 5 godina

Ako dođe do nesreće sa smrtnim ishodom – zatvor do 10 godina Zabrana fotografisanja na mestu nesreće

Poljska uvodi i zabranu fotografisanja na mestu saobraćajne nesreće, kako bi se omogućio neometan pristup hitnim službama.

Ko prekrši ovo pravilo, može dobiti:

Kaznu do 4.600 evra

Oduzimanje fotoaparata

Pritvor do 30 dana

Kazne važe i za strane vozače

Kazne koje izrekne poljska policija važe i za strane državljane, uključujući i Nemce. Naplata se vrši preko sistema prekogranične naplate kazni.

Međutim, kazneni poeni iz Poljske se ne prenose u druge zemlje.

Instruktor Bervald zaključuje:

“Poljaci deluju konkretno. Imali su slične probleme u saobraćaju kao i Nemačka.”

Mnogi stručnjaci podržavaju ove strože mere kao način za povećanje bezbednosti na evropskim putevima.