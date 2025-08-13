NI U LUDILU NE PLAĆAJTE OVE LAŽNE KAZNE! Prevaranti se dosetili da vas udare po džepu, mnogi su već naseli
Stariji građani često su mete prevaranata zbog svoje dobi, činjenice da žive sami i zbog dobronamernosti. Prevaranti sve češće ne ostaju samo na telefonskim pozivima, nego dolaze i na kućne pragove, predstavljajući se kao lekari, bankari, policajci, zdravstveni radnici ili maseri.
Lažni lekari traže novac za "hitne operacije"
Policija je zabeležila novi oblik prevare: nepoznati muškarac ili žena nazovu građane i predstave se kao lekari zagrebačkih bolnica. Građanima govore da im je dete teško stradalo u saobraćajnoj nesreći i da je potrebna hitna operacija. Potom traže da se novac, često u iznosu od nekoliko hiljada evra, u gotovini donese na određenu lokaciju u Zagrebu.
Građanima se savetuje da ovakav poziv odmah prekinu i obaveste policiju na broj 192. Prevaranti su, navodi policija, najverovatnije iz inostranstva, a ne radi se o lekarima hrvatskih bolnica.
Ne otvarajte ovakve linkove
Policija upozorava i na tzv. smishing prevare – lažni SMS-ovi u kojima se građani obaveštavaju da su počinili saobraćajni prekršaj, uz link na kojem navodno mogu proveriti detalje. Građane se navodi da unesu lične i finansijske podatke, što prevarantima omogućuje pristup bankovnim računima.
Službena stranica MUP-a na kojoj se mogu proveriti samo prekršaji prekoračenja brzine je [https://eprekrsaji.mup.hr/](https://eprekrsaji.mup.hr/). Policija nikada ne šalje SMS-ove za prekršaje poput nepropisnog parkiranja.
Građanima se savetuje da:
- obrišu takve poruke,
- ne otvaraju linkove ni priloge,
- ne dele lične ni finansijske podatke,
- u slučaju otkrivanja osetljivih podataka odmah kontaktiraju banku i policiju.
Romantične prevare
Čest oblik internet prevara su tzv. romantične prevare, gde se prevaranti predstavljaju kao potencijalni partneri na stranicama za upoznavanje, društvenim mrežama ili e-poštom. Nakon što steknu poverenje žrtve, traže novac, poklone ili podatke o bankovnim karticama, a ponekad i lične fotografije ili video-zapise.
Policija poziva građane da ne stupaju u komunikaciju sa nepoznatim osobama čiji identitet ne mogu proveriti te da nikome ne uplaćuju novac iz bilo kog razloga.
Prevare putem interneta
Sve je više internet prevara raznih oblika – od ponuda za brzu zaradu bez rada, do lažnih humanitarnih molbi i krađe identiteta. Sumnjivi znaci uključuju:
- traženje osetljivih ličnih podataka,
- zahtev da kliknete na linkove i otvorite priloge,
- nepersonalizovane poruke,
- tekst pisan velikim slovima.
Savet građanima je da ne otvaraju sumnjive poruke, odmah ih obrišu i upozore bližnje. Policija podseća – ako ste postali žrtva prevare, odmah ih obavestite.
BiznisKurir/Index