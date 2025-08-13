Slušaj vest

Stariji građani često su mete prevaranata zbog svoje dobi, činjenice da žive sami i zbog dobronamernosti. Prevaranti sve češće ne ostaju samo na telefonskim pozivima, nego dolaze i na kućne pragove, predstavljajući se kao lekari, bankari, policajci, zdravstveni radnici ili maseri.

Lažni lekari traže novac za "hitne operacije"

Policija je zabeležila novi oblik prevare: nepoznati muškarac ili žena nazovu građane i predstave se kao lekari zagrebačkih bolnica. Građanima govore da im je dete teško stradalo u saobraćajnoj nesreći i da je potrebna hitna operacija. Potom traže da se novac, često u iznosu od nekoliko hiljada evra, u gotovini donese na određenu lokaciju u Zagrebu.

Građanima se savetuje da ovakav poziv odmah prekinu i obaveste policiju na broj 192. Prevaranti su, navodi policija, najverovatnije iz inostranstva, a ne radi se o lekarima hrvatskih bolnica.

Ne otvarajte ovakve linkove

Policija upozorava i na tzv. smishing prevare – lažni SMS-ovi u kojima se građani obaveštavaju da su počinili saobraćajni prekršaj, uz link na kojem navodno mogu proveriti detalje. Građane se navodi da unesu lične i finansijske podatke, što prevarantima omogućuje pristup bankovnim računima.

Službena stranica MUP-a na kojoj se mogu proveriti samo prekršaji prekoračenja brzine je [https://eprekrsaji.mup.hr/](https://eprekrsaji.mup.hr/). Policija nikada ne šalje SMS-ove za prekršaje poput nepropisnog parkiranja.

Građanima se savetuje da:

obrišu takve poruke,

ne otvaraju linkove ni priloge,

ne dele lične ni finansijske podatke,

u slučaju otkrivanja osetljivih podataka odmah kontaktiraju banku i policiju.

Nove SMS prevare kojih treba da se čuvate Foto: Shutterstock

Romantične prevare

Čest oblik internet prevara su tzv. romantične prevare, gde se prevaranti predstavljaju kao potencijalni partneri na stranicama za upoznavanje, društvenim mrežama ili e-poštom. Nakon što steknu poverenje žrtve, traže novac, poklone ili podatke o bankovnim karticama, a ponekad i lične fotografije ili video-zapise.

Policija poziva građane da ne stupaju u komunikaciju sa nepoznatim osobama čiji identitet ne mogu proveriti te da nikome ne uplaćuju novac iz bilo kog razloga.

Prevare putem interneta

Sve je više internet prevara raznih oblika – od ponuda za brzu zaradu bez rada, do lažnih humanitarnih molbi i krađe identiteta. Sumnjivi znaci uključuju:

traženje osetljivih ličnih podataka,

zahtev da kliknete na linkove i otvorite priloge,

nepersonalizovane poruke,

tekst pisan velikim slovima.

Savet građanima je da ne otvaraju sumnjive poruke, odmah ih obrišu i upozore bližnje. Policija podseća – ako ste postali žrtva prevare, odmah ih obavestite.