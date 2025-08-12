Slušaj vest

Naime, na Viberu su ponovo počele da pristižu lažne ponude da posao sa "dobrom zaradom", ali uz uslov da ste stariji od 24 godine.

- Potrebno je samo 20 minuta dnevno. Rad moguć samo uz jedan telefon, a dnevna zarada od 30 do 100 dolara. Isplata svaki dan, potpuno daljinsko vođenje, može da se radi bez iskustva. Mogu da učestvuju osobe starije od 24 godine - glasi poruka na Viberu.

Porika stiže sa stranog broja telefona Foto: Printscreen

Kao što je i prikazano na fotografiji, u pitanju je veoma čudno ime, sa brojem telefona koji se ne koristi u Srbiji, što dodatno stvara sumnju.

Podsetimo, pre mesec dana se pojavila još jedna prevara, gde prevaranti putem sms poruke, lažnim predstavljanjem, traže lične podatke, šifre, i bankovne informacije.