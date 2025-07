- U konkretnom slučaju, očigledno se radi o majstoru prevarantu, prosto nije legalni trgovac. Prvo, kada gledate oglas, pogledajte da li taj neko postoji registrovan u APR-u, Agenciji za privredne registre. To možete vrlo lako proveriti upitom na ime i prezime kako se reklamira. Ako ne postoji, ne bi trebalo da radite sa njim. To je prva linija odbrane.

- Ako je procena veća od 5.000 dinara, mora da vam da predračun, mora da da specifikaciju koliko svaka stavka košta, da se to sabere i da vi to odobrite. On ne može da vam to nametne.