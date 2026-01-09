Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,3182 i neznatno je nepromenjen u odnosu na četvrtak, objavila je Narodna banka Srbije.
Kursna lista za 9. januar 2026: Narodna banka Srbije objavila zvanični srednji kurs dinara
Dinar je prema evru jači za 0,1 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji za 0,2 odsto, a od početka godine je nepromenjen.
Kurs dinara u odnosu na dolar iznosi 100,6764 i slabiji je za 0,3 u odnosu na prethodni dan.
Dinar je u odnosu na dolar jači za 0,1 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 12,9 odsto, a od početka godine je slabiji za 0,8 odsto.
