Iako sve veći broj penzionera u Srbiji razmišlja o podizanju kredita, bilo za nepredviđene troškove, pomoć porodici ili refinansiranje dugova, mnogima i dalje nije jasno kolika je minimalna penzija potrebna da bi kredit bio odobren.

Odgovor, međutim, nije jednostavan. Naime, u Srbiji ne postoji zakonom propisana minimalna penzija koja garantuje da će penzioner dobiti kredit. Umesto toga, odluka zavisi od poslovne politike svake banke i procene tzv. kreditne sposobnosti klijenta.

Prema dostupnim podacima, kao donja granica u praksi se najčešće pominje penzija u rasponu od 12.000 do 25.000 dinara mesečno, u zavisnosti od iznosa kredita, roka otplate i visine mesečne rate. U pojedinim slučajevima, krediti se mogu odobriti i sa nižom penzijom, ali uz kraći rok otplate ili manji iznos zajma.

Ključni kriterijum nije sama visina penzije, već odnos mesečne rate i ukupnih primanja. Banke uglavnom ne dozvoljavaju da rata kredita premaši 30 do 50 odsto mesečne penzije, kako bi se umanjio rizik od nemogućnosti otplate.

Foto: Shutterstock

Takođe, proverava se da li penzioner već ima druge kredite ili finansijske obaveze. Pored visine penzije, važan faktor je i starosna granica. Većina banaka propisuje da penzioner ne sme biti stariji od 75 do 80 godina u trenutku otplate poslednje rate, što često ograničava dužinu kredita, naročito kod starijih korisnika.

Standardni uslovi za dobijanje kredita obično uključuju redovno primanje penzije, urednu kreditnu istoriju i saglasnost da se rata automatski naplaćuje sa računa na koji penzija leže. U pojedinim situacijama, kada penzija nije dovoljna, može se tražiti dodatno obezbeđenje ili jemac.

Stručnjaci savetuju penzionerima da se pre donošenja odluke detaljno informišu, uporede ponude i pažljivo izračunaju da li će im, nakon plaćanja rate, ostati dovoljno sredstava za osnovne životne troškove.

Kredit, iako često deluje kao brzo rešenje, dugoročna je obaveza koja zahteva oprez, posebno kada je reč o primanjima koja su fiksna i ograničena.