Rad od kuće ima niz prednosti, od izostanka svakodnevnog putovanja do veće fleksibilnosti, ali zimski meseci mnogima donose i ozbiljne izazove.

To je posebno izraženo kod ljudi koji žive u starijim, slabije izolovanim kućama, gde se toplota brzo gubi, a uključivanje grejanja tokom celog dana deluje i neisplativo i neracionalno.

Autorka članka u Expressu opisuje kako zimu doživljava kao najteži period godine. Iako grejanje pali uveče, tokom dana ga izbegava jer se toplota brzo rasprši, a računi rastu. Upravo zato je, kako navodi, tokom godina isprobala niz alternativnih rešenja za zagrevanje, a danas se oslanja na nekoliko proverenih proizvoda bez kojih više ne može da zamisli rad od kuće. Brzom pretragom interneta vidi se da je kod nas moguće nabaviti takvo ćebe za oko 25 evra (oko 3.000 dinara).

Električno ćebe

Među najvažnijim proizvodima izdvaja električnu grejano ćebe, konkretno model Morphy Richards EverCosy, koju opisuje kao pouzdano i praktično rešenje za jutarnje sate provedene za radnim stolom. Ćebe se brzo zagreva, jednostavno je za korišćenje i pruža osećaj prijatne toplote bez potrebe za pojačavanjem centralnog grejanja, što autorka vidi kao veliku prednost kada je reč o uštedi energije.

Kako grejano ćebe zbog kabla ostaje vezano za radni sto, u Expressu se navodi da je za kretanje po kući tokom pauza autorka pronašla drugo rešenje. Reč je o bežičnom grejnom šalu koji se može nositi po kući i koji, zahvaljujući više nivoa grejanja, sprečava nagli osećaj hladnoće pri ustajanju. Posebno se pokazao korisnim u kuhinji, koja je, kako navodi, najhladnija prostorija u domu.

U članku se pominje i alternativa klasičnim bocama sa toplom vodom, koje nekima mogu biti previše vrele. Kao blažu, ali efikasniju opciju autorka izdvaja grejani jastuk sa infracrvenom tehnologijom koji direktno zagreva telo, a ne vazduh u prostoriji. Prema njenim rečima, takav način grejanja posebno pomaže kod bolova u leđima i pruža dugotrajan osećaj prijatnosti, a često joj služi i kao jastuk tokom večernjeg opuštanja.

Express se osvrće i na problem hladnih ruku, koji je čest kod osoba koje dugo rade za računarom. Autorka navodi da su joj jednokratni grejači za ruke postali nezaobilazan dodatak, jer se brzo aktiviraju i satima zadržavaju toplotu. Kao praktičan savet ističe da se mogu kombinovati sa drugim izvorima toplote kako bi efekat bio još jači.

Slojevito oblačenje i tople papuče

Iako priznaje da sva ova rešenja imaju svoju cenu, bilo kroz kupovinu ili punjenje baterija, autorka naglašava da joj se ulaganje isplati jer direktno utiče na koncentraciju i radnu efikasnost. Uz to, ističe i značaj osnovnih navika poput slojevitog oblačenja, nošenja toplih papuča i rukavica bez prstiju, koje omogućavaju rad na tastaturi bez gubitka toplote.

Kako zaključuje Express, u vreme rasta cena energenata sve više ljudi traži alternativne načine da ostanu na toplom bez stalnog uključivanja grejanja, a iskustva poput ovog pokazuju da se uz malo prilagođavanja može postići ravnoteža između udobnosti, produktivnosti i racionalne potrošnje energije.