Ako ste primetili da radijator ne zagreva ravnomerno i da pojedini delovi ostaju hladni, to ne mora odmah da ukazuje na kvar ili potrebu za skupom popravkom. Postoji jednostavan postupak koji za kratko vreme može poboljšati raspodelu toplote i istovremeno pokazati da li je sistem grejanja pravilno podešen.

Ova metoda može ukazati na moguće tehničke nedostatke u sistemu grejanja, a ukoliko je neophodno često je primenjivati, to može biti signal da je potrebna stručna provera i servis.

Kada se dogodi da neki delovi radijatora ostanu hladni, postoji jednostavan trik koji može pomoći, a koji ne podrazumeva klasično ispuštanje vazduha. Zapravo, ovaj postupak je još jednostavniji i ne zahteva gotovo nikakvo iskustvo u radu sa grejnim instalacijama.

Bilo da tokom praznika imate goste ili radite od kuće, hladna prostorija može biti veliki problem. Stručnjaci za HVAC sisteme savetuju jednostavno rešenje koje uklanja hladne zone i omogućava efikasnije grejanje, bez dodatnog pojačavanja temperature. Rešenje se sastoji u privremenom smanjivanju temperature na ostalim radijatorima u stanu ili kući, kako bi onaj koji se sporije zagreva brže dostigao željeni nivo toplote. Ovakav pristup ne samo da odmah povećava efikasnost grejanja, već može i da otkrije eventualne dublje probleme u sistemu.

Majkl Zohoori, stručnjak za renoviranje i unapređenje doma i osnivač kompanije Pyramid Eco, objasnio je za Homes & Gardens:

- Smanjivanjem toplote drugih radijatora, smanjuje se opterećenje sistema i više tople vode dolazi do radijatora koji sporo greje. Ovo je korisno i za testiranje da li radijator uopšte dobija dovoljno toplote zbog podešavanja sistema.

Većina radijatora ima ventil na jednom kraju, što omogućava lako podešavanje temperature. Kada sporiji radijator dostigne željenu toplotu i prostorija se dovoljno zagreje, ostali radijatori mogu se vratiti na uobičajena podešavanja.

Ako se situacija često ponavlja vreme je za proveru.

Iako je ovaj trik praktičan i efikasan, stručnjaci upozoravaju da njegovo često korišćenje može ukazivati na neujednačen sistem grejanja. U tom slučaju, kotao ili centralno grejanje verovatno zahtevaju servisnu kontrolu. Ovaj jednostavan metod posebno može biti koristan tokom prazničnih dana, kada u domu boravi više ljudi, a cilj je da prostor ostane topao i prijatan, bez dodatnog povećanja troškova za energiju.