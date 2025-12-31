Slušaj vest

Nakon odluke nadležnog regulatora da se u Republici Srpskoj cena mrežarine, koja se plaća uz potrošnju električne energije, poveća za 10 odsto, banjalučki preduzetnici najavljuju poskupljenje svojih usluga od 1. januara.

Predsednica Zanatsko-preduzetničke komore regije Banja luka, Žana Arsić, izjavila je da je članovima Komore preporučeno da od početka naredne godine izvrše korekciju cenovnika zbog značajnog rasta ulaznih troškova.

- Dobavljači su već najavili povećanje cena repromaterijala od 1. januara. Očekuje se i rast plata, poskupljenje vode, kao i povećanje cena drugih komunalnih i javnih usluga. Više ne možemo sebi da dozvolimo da poslovanje bude neodrživo - poručila je Arsić.

Kako je navela, procenjuje se da će cene usluga preduzetnika u banjalučkoj regiji tokom 2026. godine porasti u rasponu od 10 do 15 odsto, a nova godina je već pred vratima.

Visoka inflacija u Republici Srpskoj

Republika Srpska godinu završava sa izraženom inflacijom, koja je u novembru na godišnjem nivou iznosila 4,6 odsto. Hrana je u proseku skuplja za 3,1 odsto, dok su, prema dostupnim podacima, nova poskupljenja često sledila nakon rasta cena električne energije i povećanja minimalne zarade.

Zdravstvene usluge, izuzev bolničkih, skuplje su u proseku za 16 odsto u odnosu na prethodnu godinu, dok su cene predškolskog i školskog obrazovanja porasle za 10,9 odsto. Kirije su, u proseku, više za 3,6 odsto.

Inflacija iznad proseka Evropske unije

Stopa inflacije u Republici Srpskoj premašuje prosek Evropske unije, gde se godišnja inflacija kreće oko dva odsto. Prema podacima Evrostata, inflacija u Nemačkoj iznosi oko dva odsto, u Italiji nešto ispod tog nivoa, dok je u Francuskoj 0,8 odsto. Hrvatska beleži stopu inflacije od četiri odsto, što je iznad proseka EU.

Rast troškova života

Sindikalna potrošačka korpa u Republici Srpskoj u novembru je dostigla iznos od 2.805 KM. Prema podacima sindikata, približno 70 odsto ukupnih mesečnih izdataka odnosi se na hranu, stanovanje i komunalne usluge.