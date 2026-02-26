Slušaj vest

Novim pravilima se ukida dosadašnje oslobođenje od carine za pošiljke vrednosti do 150 evra, čime žele da stanu na kraj nepoštenoj konkurenciji s kojom se suočavaju prodavci u Uniji, piše Veće EU.

"Globalna e-trgovina cveta i carinski propisi EU moraju to da prate. Ukidanje zastarelog izuzeća za male pakete podržaće poslovanje u EU i stati na kraj beskrupuloznim prodavcima. Sada moramo odlučno da nastavimo s celokupnom carinskom reformom, koja je ključan deo slagalice u stvaranju konkurentnije i sigurnije Unije", izjavio je Makis Keravnos, ministar finansija Kipra.

Ukidanje izuzeća i nova pravila

Današnjom odlukom ukida se oslobođenje od carine za pakete vrednosti manje od 150 evra. Carine će početi da se primenjuju na svu robu koja ulazi u EU kada novi Centar carinskih podataka EU bude operativan. Očekuje se da će taj centar početi da radi 2028. godine.

Prelazna paušalna carina od 1. jula

Do tada, države članice dogovorile su uvođenje privremene paušalne carine od 3 evra na predmete u malim paketima vrednosti do 150 evra koji se šalju direktno potrošačima u EU. Ova mera počeće da se primenjuje 1. jula 2026. godine. Carina će se naplaćivati za svaku pojedinu kategoriju proizvoda u paketu, a kategorije se određuju prema njihovim tarifnim podbrojevima.

Kao primer navodi se paket koji sadrži jednu svilenu bluzu i dve vunene bluze. Budući da je reč o različitim tarifnim podbrojevima, paket sadrži dve različite kategorije proizvoda te bi carina iznosila 6 evra.

Novi sistem će poboljšati i priliv u budžet EU i uvećati nacionalne javne finansije. Carine su tradicionalni vlastiti prihod Unije, a države članice zadržavaju deo tih iznosa kao troškove naplate. Iz Veća napominju da se ova mera razlikuje od predložene "naknade za rukovanje", o kojoj se sada raspravlja u sklopu šire carinske reforme.

Sledeći koraci

Privremena paušalna carina od 3 evra naplaćivaće se za svaku kategoriju predmeta u malom paketu koji ulazi u EU od 1. jula 2026. do 1. jula 2028. godine, uz mogućnost produženja. Nakon što Centar carinskih podataka EU postane operativan, ovu privremenu carinu zameniće uobičajene carinske tarife.

Kontekst reforme

Prema podacima Evropske komisije, količina malih paketa koji stižu u EU udvostručuje se svake godine od 2022. U 2024. godini na tržište EU ušlo je 4,6 milijardi takvih paketa, a 91 odsto njih stiže iz Kine.

Evropska unija sada sprovodi sveobuhvatnu reformu svog carinskog sistema kako bi se prilagodila velikom pritisku koji proizlazi iz povećanih trgovinskih tokova, rascepkanih nacionalnih sistema, brzog rasta e-trgovine i promenljivih geopolitičkih okolnosti. Veće i Evropski parlament još pregovaraju o reformi, koja uključuje i uspostavljanje Centra carinskih podataka pod nadzorom nove carinske uprave EU.