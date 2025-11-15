Slušaj vest

Takva odluka pre svega će pogoditi kineske onlajn prodavce Šein i Temu, čije pošiljke masovno stižu u 27 zemalja članica unije.

Prvobitni plan Evropske unije bio je da se izuzeće od carina za pakete manje vrednosti ukine tek 2028. godine.

Međutim, milijarde paketa, koji stižu u EU uglavnom iz Kine, izazvale su reakciju evopskih kompanija i uticale na političare da što brže deluju i donesu pomenutu odluku.

Prošle godine, 4,6 milijardi takvih malih paketa ušlo je u EU, odnosno više od 145 u sekundi, od čega 91 odsto potiče iz Kine.

Evropska unija očekuje da će se taj broj povećati.