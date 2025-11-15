Ministri finansija Evropske unije složili su se da tokom 2026. godine uvedu carine na pakete vrednosti manje od 150 evra
InfoBiz
EU hitno uvodi carine i na pakete koji vrede manje od 150 evra: Evo šta je cilj i koga će sve pogoditi
Slušaj vest
Takva odluka pre svega će pogoditi kineske onlajn prodavce Šein i Temu, čije pošiljke masovno stižu u 27 zemalja članica unije.
Prvobitni plan Evropske unije bio je da se izuzeće od carina za pakete manje vrednosti ukine tek 2028. godine.
Međutim, milijarde paketa, koji stižu u EU uglavnom iz Kine, izazvale su reakciju evopskih kompanija i uticale na političare da što brže deluju i donesu pomenutu odluku.
Prošle godine, 4,6 milijardi takvih malih paketa ušlo je u EU, odnosno više od 145 u sekundi, od čega 91 odsto potiče iz Kine.
Evropska unija očekuje da će se taj broj povećati.
Kurir Biznis/Telegraf
Reaguj
Komentariši