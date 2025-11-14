Slušaj vest

Reč je o potezu koji bi mogao snažno pogoditi globalne platforme poput Sheina, Temua, AliExpressa i sličnih servisa koji direktno isporučuju robu evropskim potrošačima.

Dogovor postignut na sastanku ministara finansija u Briselu predviđa da se carine uvedu “što pre tokom 2026. godine”, čime počinju i formalni pregovori sa Evropskim parlamentom, koji mora odobriti predlog.

Nema izuzeća za carinu

Evropski komesar za trgovinu Maroš Šefčovič predložio je da se ukine sadašnje "de minimis" pravilo, koje omogućava da proizvodi vredni do 150 evra uđu u EU bez plaćanja carine. Prema njegovom predlogu, izuzeće bi trebalo da nestane u prvom kvartalu 2026. godine, čak dve godine ranije od planiranog roka.

Umesto toga, uvodi se “pojednostavljena privremena carina” za sve pakete male vrednosti.

Zatrpano tržište

Internet platforme koje posluju direktno sa kineskim proizvođačima poslednjih godina dominiraju tržištem zahvaljujući izuzetno niskim cenama. Jedan od razloga za to upravo je izuzeće od carina, što je, kako tvrdi Evropska komisija, stavilo evropske trgovce u nepovoljan položaj.

Samo prošle godine, broj paketa male vrednosti koji su ušli u EU udvostručio se na 4,6 milijardi, od čega je više od 90% stiglo iz Kine.

Evropske kompanije odavno traže oštrije mere, a Evropska komisija sada se prvi put odlučno suočava s pritiskom da zaštiti domaću konkurentnost.

Reakcija SAD

Sjedinjene Američke Države ranije su ukinule svoje "de minimis“ pravilo koje je dozvoljavalo uvoz paketa vrednih do 800 dolara bez carine. Ovaj potez izazvao je zabrinutost u EU da bi se veliki deo te robe mogao preusmeriti ka evropskom tržištu, dodatno povećavajući pritisak na domaću privredu.