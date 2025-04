Drugim rečima, pošto kupci ove proizvode kupuju tokom cele godine, trgovci će ih morati brže ponovo nabavljati nego sezonske proizvode ili povremene haljine i odela koja se mogu skladištiti duže, objasnio je on. To znači da kompanije koje uvoze odeću to rade češće, povećavajući šanse da njihove isporuke budu opterećene carinama.