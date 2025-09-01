Slušaj vest

Građani i firme iz Srbije koje stalno šalju pisma, poštu i komercijalnu robu u vidu poštanskih pošiljaka primaocima u Sjedinjenim Američkim Država od 25. avgusta našli su se u ozbiljnom problemu jer je Pošta Srbije prestala da ih prima i isporučuje.

Glavni krivac za tu situaciju su carine koje je administracija predsednika SAD Donalda Trampa uvela mnogim zemljama, pa i Srbiji, a s obzirom da se carina na pošiljke sa komercijalnom robom mora naplatiti unapred način na koji to treba da se uradi postao je nerazmrsiv Gordijev čvor.

U Pošti Srbije za Kurir je potvrđeno da je prijem pisama i pošiljake sa dokumentacijom bio u prekidu samo dva dana, dok se kraj neizvesnosti oko slanja pošiljaka sa komercijalnom robom još ne nazire.

- Pošta Srbije privremeno je 25. avgusta obustavila prijem svih poštanskih pošiljaka za primaoce na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država, ali je već od 27. avgusta ponovo omogućen prijem pismonosnih pošiljaka i EMS pošiljaka sa pisanom korespondencijom i dokumentima - kažu u Pošti Srbije.

Objašnjavaju i da su "ključni razlozi za ovu situaciju nepoznanice i otvorena pitanja u pogledu carinjenja komercijalnih pošiljaka sa robom, posebno u procesu naplate carina od pošiljaoca unapred, što je direktna posledica odluke američke administracije od kraja jula ukidanjem de minimis tretmana na poštanske pošiljke".

- Za korisnike to praktično znači da će sve poštanske pošiljke sa komercijalnom robom koje prispevaju u SAD biti podložne carinama, bez obzira na vrednost robe i to putem sistema plaćanja carina unapred. Navedeno je direktno uticalo na poštanske operatore širom Evrope i sveta, koji su privremeno stopirali prijem pošiljaka sa robom za Sjedinjene Američke Države - naglašavaju u tom javnom preduzeću.

Ovakvom situacijom najviše su pogođena mala i srednja preduzeća koja uglavnom svoju robu plasiraju preko e-komerc platformi i na svojim portalima.

- Pošta Srbije je tokom 2024. godine izvršila prijem preko 76.000 komada registrovanih pošiljaka za primaoce na teritoriji SAD. Pošiljaoci navedenih pošiljka su, u najvećem broju, mala i srednja preduzeća, koja uglavnom plasiraju svoju robu preko e-komerc platformi ili na sopstvenim portalima. Vrednost komercijalne robe u pošiljkama, koje su bile adresovane za primaoce na teritoriji SAD, a čiji su pošiljaoci pravna lica, tokom 2024. godine, iznosila je preko dva miliona evra - tvrde u Pošti Srbije za Kurir.

Kada će slanje ovakvih pošiljaka primaocima u SAD ponovo biti moguće za sada je nepoznato.