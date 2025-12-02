Slušaj vest

U startapu Connecteam „radi“ digitalni zaposleni Julian – autonomni AI agent čiji je posao da obavlja telefonske pozive. On mesečno ostvari više od 120.000 razgovora sa potencijalnim klijentima i ponovo aktivira stare kontakte, što kompaniji donosi uštedu veću od 450.000 dolara godišnje na platama, piše Jutarnji list.

Julijan sve sam radi

Julian je primer agentne veštačke inteligencije (Agentic AI) – sistema koji ne samo da odgovara na upite, već samostalno planira i izvršava zadatke kako bi ostvario zadati cilj. Za razliku od klasične generativne AI, koja reaguje tek na zahteve korisnika, agentni AI je proaktivan – pretražuje internet, koristi baze podataka i alate, donosi odluke i sprovodi ih bez stalne ljudske intervencije.

U praksi, ovakvi agenti već menjaju poslovanje velikih kompanija. Data-centar gigant Equinix uz pomoć AI agenta skratio je vreme obrade IT zahteva sa pet sati na svega 30 sekundi i uštedeo milione. Fudbalski klub Leeds United smanjio je broj IT zahteva za 35 odsto, dok se agenti koriste i u finansijama, bankarstvu i farmaceutskoj industriji – od automatske analize podataka do kontrole proizvodnje lekova.

Razvoj agentne AI predvode kompanije OpenAI, Google DeepMind i Anthropic, ali i tehnološki giganti poput Microsofta i Mete, koji omogućavaju široku primenu ovih sistema u poslovanju.

Bezbednosni rizici

Ipak, autonomija agenata nosi i bezbednosne rizike: greške u povezivanju sistema, zloupotrebe između agente i korišćenje lažnih, „sintetičkih“ identiteta za finansijske prevare.

Uprkos tome, povratka nema – nova digitalna radna snaga već je stigla. Kao i Julian, AI agenti postaju ravnopravni „zaposleni“ koji donose ogromnu produktivnost i uštede, ali otvaraju i pitanje kako njima bezbedno i odgovorno upravljati u godinama koje dolaze.

Širom sveta kompanije sve više uvode novu digitalnu radnu snagu – agentnu veštačku inteligenciju (Agentic AI), sisteme koji ne čekaju komande već samostalno rade na ostvarivanju konkretnih ciljeva. Za razliku od generativne AI, poput ChatGPT-a, koja reaguje tek na zahtev i proizvodi tekst ili slike, agentna AI je proaktivna i autonomna.

Takvi AI agenti mogu da pretražuju internet, koriste baze podataka i aplikacije, donose odluke i obavljaju realne zadatke – na primer da kompletno isplaniraju i rezervišu putovanje, od kupovine avionskih karata do rezervacije hotela.

Njihova snaga leži u sposobnosti rezonovanja, pamćenja prethodnih koraka i korišćenja digitalnih alata. Ceo proces funkcioniše u krugu percepcije, planiranja, akcije i provere rezultata.

Velike uštede

U praksi se već postižu velike uštede. Kompanija Equinix uvela je AI agenta koji u okviru Microsoft Teamsa autonomno razvrstava IT zahteve. Agent danas obrađuje čak 82% svih zahteva sa 96% tačnosti, smanjujući vreme njihove obrade sa pet sati na samo 30 sekundi, što je donelo milionske uštede kompaniji.

Agentna AI tako pomera svet sa „ekonomije informacija“ na „ekonomiju akcije“ – veštačka inteligencija više ne služi samo za davanje odgovora, već za konkretno obavljanje posla.

Kurir Biznis/Jutarnji.hr

Ne propustiteInfoBizŠta sve AI radi u Srbiji? Od konsijerža u hotelima, do asistenta u trgovini! Uz podršku PKS više od 1.000 kompanija već prošlo obuku, a prihodi rastu i do 27%
AI dinari pare magacin restoran
InfoBizKako veštačka inteligencija donosi prednost u biznisu? Jubilarna 25. Sinergija okupila eminentne domaće i strane stručnjake
Sinergija Hall of Fame
InfoBizTata, kad će da te zameni AI, pa da idemo na pecanje? Direktor srpskog giganta duboko se zamislio pre odgovora
Mihailo Janković
InfoBizVeštačka inteligencija oduvala radna mesta! Ova zanimanja su prva na udaru
Veštačka Inteligencija