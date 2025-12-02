Slušaj vest

U startapu Connecteam „radi“ digitalni zaposleni Julian – autonomni AI agent čiji je posao da obavlja telefonske pozive. On mesečno ostvari više od 120.000 razgovora sa potencijalnim klijentima i ponovo aktivira stare kontakte, što kompaniji donosi uštedu veću od 450.000 dolara godišnje na platama, piše Jutarnji list.

Julijan sve sam radi

Julian je primer agentne veštačke inteligencije (Agentic AI) – sistema koji ne samo da odgovara na upite, već samostalno planira i izvršava zadatke kako bi ostvario zadati cilj. Za razliku od klasične generativne AI, koja reaguje tek na zahteve korisnika, agentni AI je proaktivan – pretražuje internet, koristi baze podataka i alate, donosi odluke i sprovodi ih bez stalne ljudske intervencije.

U praksi, ovakvi agenti već menjaju poslovanje velikih kompanija. Data-centar gigant Equinix uz pomoć AI agenta skratio je vreme obrade IT zahteva sa pet sati na svega 30 sekundi i uštedeo milione. Fudbalski klub Leeds United smanjio je broj IT zahteva za 35 odsto, dok se agenti koriste i u finansijama, bankarstvu i farmaceutskoj industriji – od automatske analize podataka do kontrole proizvodnje lekova.

Razvoj agentne AI predvode kompanije OpenAI, Google DeepMind i Anthropic, ali i tehnološki giganti poput Microsofta i Mete, koji omogućavaju široku primenu ovih sistema u poslovanju.

Bezbednosni rizici

Ipak, autonomija agenata nosi i bezbednosne rizike: greške u povezivanju sistema, zloupotrebe između agente i korišćenje lažnih, „sintetičkih“ identiteta za finansijske prevare.

Uprkos tome, povratka nema – nova digitalna radna snaga već je stigla. Kao i Julian, AI agenti postaju ravnopravni „zaposleni“ koji donose ogromnu produktivnost i uštede, ali otvaraju i pitanje kako njima bezbedno i odgovorno upravljati u godinama koje dolaze.

Širom sveta kompanije sve više uvode novu digitalnu radnu snagu – agentnu veštačku inteligenciju (Agentic AI), sisteme koji ne čekaju komande već samostalno rade na ostvarivanju konkretnih ciljeva. Za razliku od generativne AI, poput ChatGPT-a, koja reaguje tek na zahtev i proizvodi tekst ili slike, agentna AI je proaktivna i autonomna.

Takvi AI agenti mogu da pretražuju internet, koriste baze podataka i aplikacije, donose odluke i obavljaju realne zadatke – na primer da kompletno isplaniraju i rezervišu putovanje, od kupovine avionskih karata do rezervacije hotela.

Njihova snaga leži u sposobnosti rezonovanja, pamćenja prethodnih koraka i korišćenja digitalnih alata. Ceo proces funkcioniše u krugu percepcije, planiranja, akcije i provere rezultata.

Velike uštede

U praksi se već postižu velike uštede. Kompanija Equinix uvela je AI agenta koji u okviru Microsoft Teamsa autonomno razvrstava IT zahteve. Agent danas obrađuje čak 82% svih zahteva sa 96% tačnosti, smanjujući vreme njihove obrade sa pet sati na samo 30 sekundi, što je donelo milionske uštede kompaniji.