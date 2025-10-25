Švajcarska privreda je stagnirala u drugom kvartalu 2025.

Slušaj vest

Prema redovnom izveštaju Adeka, u drugom kvartalu 2025. godine broj slobodnih radnih mesta u Švajcarskoj smanjen je za 0,2% u odnosu na prethodna tri meseca i za 5,6% na godišnjem nivou. Indeks švajcarskog tržišta rada (Swiss Job Market Index) iznosio je 133 poena.

Ovaj indeks, razvijen u saradnji sa Univerzitetom u Cirihu, prati dugoročne trendove zapošljavanja, gde vrednost od 100 poena predstavlja stanje iz 2012. godine. Ovo ukazuje da je broj oglasa za posao i dalje za oko trećinu veći nego pre jedne decenije, ali se sada beleži blagi pad, što ukazuje na usporavanje tržišta rada.

Zabeležen je pad oglasa za posao Foto: Shutterstock

Švajcarska privreda je u drugom kvartalu 2025. godine gotovo stagnirala zbog pada izvoza i povećanih američkih carina. Uvođenje skraćenog radnog vremena pomoglo je da se tržište rada delimično stabilizuje, izjavio je ekspert firme Adeko, Marsel Keler.

Najnovija analiza posebno se fokusira na kancelarijska i administrativna zanimanja, koja čine najveću profesionalnu grupu u zemlji.

Ova zanimanja su najviše pogođena razvojem veštačke inteligencije - broj slobodnih mesta u tom sektoru smanjen je za 17,4% od 2023. godine.