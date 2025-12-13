Slušaj vest

Slučaj koji je nedavno dospeo u javnost da je cela zgrada prodata na licitaciji iz drugog puta uznemiruje mnoge koji su sada u potražnji za svojim krovom nad glavom. Stanovi koji su kupljeni pre 15 godina u Ulici Vojvode Stepe broj 198, su ponovo prodati, a nedostajao je samo jedan papir.

- Dvadeset porodica ima problem što nema tu izjavu u onom periodu kada su se izdavale jer nisu znale da je zgrada pod hipotekom. Mi govorimo o oko 50 ljudi koji žive u našoj zgradi. Oni će ostati bez krova nad glavom. Mi jedino možemo da se uzdamo u pravdu, a znamo da je pravda na našoj strani - rekao je stanar zgrade u Vojvode Stepe 198 Stevan Živković.

Stručnjaci savetuju da kupci sa investitorima sačine dobar predugovor. On štiti kupca jasnim rokovima, cenom, načinom isplate i svim obavezama investitora. U suprotnom, kupac je prepušten tumačenjima propisa, što je i neizvesnije i rizičnije.

Dobar predugovor kuću čuva, navodi advokat iz iskustva.

- Imao sam situaciju gde se nekom investitoru nije čekalo da se kupcu odobri kredit. I on ga je telefonskim putem pozvao i rekao da im ističe predugovor i da mu da oko 80.000 evra u kešu. Čovek mu je rekao da nema taj novac i da su predugovorom naveli da će platiti iz kredita. Ispostavilo se da je investitor ušao u sudski spor, da se njemu zato žuri. Zato je taj predugovor majka svega - kazao je za Euronews Srbija advokat Nemanja Rodić.

Pored provere katastra nepokretnosti, bitno je proveriti i investitora od APR-a preko Narodne banke Srbije i dokumentacije o nepokretnosti. Ipak, čak i kad su papiri uredni, niko ne može garantovati upotrebnu dozvolu, jer je moguće da investitor odustane pre kraja gradnje. Zato je prednost angažovati agente i advokate koji će detaljno pregledati svaki papir.

- Vešt advokat vrlo lako proveri da li je vaš stan ili taj za koji ste vi zainteresovani opterećen nekom hipotekom. Projektno finansiranje samo po sebi nosi hipoteku na zemljište dok investitor ne završi gradnju i dok se ne isplati to. Ali tu morate biti vrlo obazrivi i vrlo je važno da vam te papire pregleda neko ko zaista ume da pročita sve te zabeležbe- navela je agent za nekretnine Davorka Tasić.