Radonja Leković, direktor za razvoj prodaje kompanije CBS International, detaljno je objasnio šta kupci moraju da provere pre nego što se odluče za kupovinu stana u izgradnji.

Leković je najpre odgovorio na pitanje koje zanima većinu budućih kupaca, kakva je trenutna situacija na tržištu novogradnje i da li su se najtraženije lokacije promenile. Navodi da su i dalje najpopularnije opštine Stari grad, Dorćol, Vračar i Novi Beograd, ali dodaje da su današnji kupci spremniji da razmotre i druge delove grada ukoliko projekti nude visok kvalitet i dodatne sadržaje.

Otkrio je šta ljudi najčešće gledaju prilikom izbora stana i gde najčešće greše.

- Možda to nije greška, ali kupci bi trebalo brže da se odlučuju. Čekajući pad cena ili neku promenu na tržištu, često propuste dobre prilike - kaže Leković.

Međutim, Leković ističe da je najvažnije proveriti investitora, posebno zato što se kupovina stana u izgradnji obično vezuje za velike iznose i stambene kredite.

Foto: Marina Lopičić/Ilustracija

- Ljudi ulažu stotine hiljada evra. Za mnogo manje vredne stvari urade veću proveru nego za kupovinu stana - naglašava on.

Kada je reč o papirologiji, Leković jasno izdvaja šta je ključno:

- Mora da postoji građevinska dozvola i potpuno rešeno vlasništvo nad zemljištem. Zatim potvrda o prijavi radova. To je osnovna dokumentacija bez koje investitor ne može da sklapa kupoprodajne ugovore - rekao je.

Dodaje da je sledeći presudan dokument pozitivan zapisnik o tehničkom prijemu, koji investitor treba da preda kupcima.

Kao dodatnu garanciju sigurnosti, Leković naglašava važnost projektnog finansiranja.

- Ako banka stoji iza projekta, ona preuzima ulogu investitora u slučaju da firma propadne. Kupac tada ne snosi štetu - objašnjava on.

Kako se kupac može zaštititi?

Na pitanje kako kupci mogu umanjiti rizik, Leković kaže da je uz urednu dokumentaciju rizik minimalan.

Foto: Shutterstock

- Od 2011. godine ne postoji mogućnost višestruke prodaje istih stanova, jer notari sve beleže u jedinstvenoj bazi.

Govorio i o drugim temama važnim za kupce, kako postaviti prioritete, na koji način proveriti kvalitet gradnje, da li investitori daju tehničke specifikacije, koliko znače dodatni sadržaji u kompleksima, kako tržište funkcioniše uprkos visokim kamatama i šta utiče na rast vrednosti nekretnine u narednim godinama.

Leković naglašava da je najveći rast vrednosti uvek na početku projekta, dok je dokumentacija čista i objekat još u izgradnji.

- Kada je zgrada završena, ona više nikada neće imati cenu kakvu je imala na početku - kaže on.

Njegova osnovna poruka glasi:

- Ulažete veliki novac, ne oslanjajte se samo na poverenje. Tražite dokumentaciju, tražite specifikacije i tražite stručnu pomoć.