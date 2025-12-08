I bivše žene ili muževi imaju pravo na porodičnu penziju: Evo kako se određuje iznos i kada se stiče
Pravo na porodičnu penziju pod istim uslovima kao i bračni i vanbračni partneri imaju i bivši supružnici ako su posle razvoda braka sudskim putem stekli pravo na izdržavanje. Oni moraju ispuniti i dodatne uslove.
Spisak uslova
Kako objašnjavaju u Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO), pravo na porodičnu penziju pod istim uslovima kao i supružnik i vanbračni partner može ostvariti i supružnik iz razvedenog braka i vanbračni partner posle prestanka zajednice života vanbračnih partnera ako im je sudskom presudom utvrđeno pravo na izdržavanje.
- Pored sudske presude kojom je utvrđeno pravo na izdržavanje, pravo na porodičnu penziju supružnik iz razvedenog braka i vanbračni partner posle prestanka zajednice života vanbračnih partnera mogu ostvariti ako ispune sledeće uslove: ako je brak, odnosno vanbračna zajednica života utvrđen pravnosnažnim rešenjem vanparničnog suda trajao najmanje tri godine ili ako sa umrlim osiguranikom, odnosno korisnikom prava ima zajedničko dete, u kom slučaju se pravo ostvaruje bez obzira na dužinu trajanja braka, odnosno vanbračne zajednice utvrđene pravnosnažnim rešenjem vanparničnog suda - objašnjavaju za Biznis Kurir u Fondu PIO.
- Udovica mora imati napunjene 53 godine da bi ostvarila pravo na porodičnu penziju
- Pravo na porodičnu penziju ima i žena koja je postala nesposobna za rad pre smrti supružnika
- Ukoliko s preminulim osiguranikom ima zajedničku decu i ona obavlja roditeljsku dužnost
- Ukoliko nije napunila 53 godine, ali je napunila 45 godina, pravo na penziju stiče kada napuni 53 godine
- Udovac mora imati 58 godina u trenutku smrti supruge da bi ostvario pravo na penziju
- Pravo na porodičnu penziju ima i udovac koji je postao nesposoban za rad pre smrti supružnika
- Ukoliko s preminulom suprugom ima zajedničku decu i on obavlja roditeljsku dužnost
Od čega zavisi iznos porodične penzije
A koliku će porodičnu penziju dobiti bivši supružnici, pre svega zavisi od toga koliko osoba ima pravo da je dobije.
- Iznos porodične penzije se određuje u procentu od penzije koja pripada, odnosno koja bi pripadala umrlom u momentu smrti, i to za jednog člana 70%, za dva člana 80%, za tri člana 90%, za četiri i više članova 100%. Ako pravo na porodičnu penziju imaju supružnik, vanbračni partner, supružnik iz razvedenog braka i vanbračni partner posle prestanka zajednice života vanbračnih partnera, ako im je sudskom presudom utvrđeno pravo na izdržavanje, određuje se jedna porodična penzija u visini koja pripada za jednog člana porodice i deli u jednakim iznosima - ističu u Fondu PIO.