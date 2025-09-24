Slušaj vest

Učenici i studenti koji primaju porodičnu penziju imaju obavezu da Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) dostave potvrde o školovanju kako bi im isplata ovog prava tekla bez prekida.

Za učenike srednjih škola rok za dostavu potvrda je 25. septembar, dok studenti potvrde moraju da dostave do 25. oktobra.

Iz Fonda PIO napominju da se u pojedinim visokoškolskim ustanovama upis nove školske godine obavlja tek u novembru, pa je u tim slučajevima neophodno da studenti potvrdu predaju odmah po završetku upisa.

Ko propusti rok ostaje bez penzije

Ukoliko potvrde ne stignu na vreme, isplata porodične penzije biće privremeno obustavljena, a nastaviće se tek nakon dostavljanja dokumentacije. To znači da će studenti koji potvrde predaju tek u novembru svoje oktobarske i novembarske penzije dobiti objedinjeno u decembru.

Prema odredbama Zakona o PIO, dete ima pravo na porodičnu penziju do navršenih 15 godina života. Nakon toga pravo se zadržava ukoliko nastavi školovanje - do kraja srednje škole, a najkasnije do 20. godine života, dok studentima ovo pravo pripada do završetka studija, ali ne duže od 26. godine života.

Koje podatke sadrži potvrda

Potvrde o školovanju moraju da sadrže podatke o identitetu deteta, ustanovi koja ih izdaje, školskoj godini na koju se odnose, kao i statusu učenika ili studenta. Na njima je obavezan i matični broj roditelja po kome se koristi penzija. Dokument se može predati lično na šalteru nadležne filijale Fonda PIO ili poslati poštom.