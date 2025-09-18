Slušaj vest

Rasprava o izmenama Zakona o penzijskom osiguranju ponovo se zahuktava u hrvatskom Saboru nakon što je poslanica Marija Selak Raspudić predložila dopunu kojom bi se u radni staž uračunao i period rada tokom redovnog studiranja.

Prema njenim rečima, brojni visokoobrazovani građani suočavaju se s paradoksom – iako su tokom studija radili i uplaćivali doprinose, kasnije im nedostaje dovoljno godina staža da bi ostvarili pravo na starosnu penziju.

Selak Raspudić ističe da je reč o meri koja bi mogla bar delimično da ispravi nepravdu prema mladima koji su se još tokom studija uključivali na tržište rada. „Mnogi od njih, uprkos godinama rada, završavaju s upitnim penzionim pravima jer im se studentski rad ne priznaje u punom obimu“, upozorila je poslanica.

Tema nije nova, ali poslednjih godina postaje sve aktuelnija. Hrvatska je jedna od zemalja Evropske unije s izraženim problemom demografskog starenja i nepovoljnim odnosom radnika i penzionera. Uz to, sve je više mladih koji su prinuđeni da duže studiraju, a zatim rade nesigurne ili kratkoročne poslove. U takvim okolnostima, sve veći broj njih ulazi u penzioni sistem sa značajnim „prazninama“ u stažu.

Demotivišući rad?

Jedan od argumenata poslanice jeste i činjenica da današnji studenti često nisu pasivni slušaoci predavanja. Oni rade u trgovini, ugostiteljstvu, IT sektoru, logistici i naučnim institucijama, pri čemu ostvaruju konkretne prihode i doprinose. Međutim, kako pravila sada stoje, njihov trud u velikoj meri ostaje "nevidljiv“ kada je reč o budućim penzijama. Takvo rešenje, prema rečima Selak Raspudić, bilo bi i motivišuće za mlade koji već tokom studija počinju da stiču radno iskustvo. Istovremeno bi se, smatra ona, smanjila nejednakost u odnosu na one koji odmah nakon srednje škole odlaze da rade i time automatski stiču penzioni staž.

S druge strane, pitanje finansijske održivosti sistema nameće se kao ključna prepreka. Hrvatski penzioni sistem već sada je pod snažnim pritiskom – broj penzionera stalno raste, dok je broj zaposlenih nedovoljan da pokrije sve obaveze. Svaka nova pogodnost znači i novo opterećenje za budžet.

Ekonomski analitičar Damir Novotny ističe da praksa uključivanja studentskog rada u radni staž nije uobičajena. „Praksa nije da se uključuje radni staž za vreme studiranja, ali moguće je. U nekim zemljama studenti imaju ograničen broj sati koje mogu da rade, a preko te granice moraju da uđu u penzioni sistem. Ali, to se ne može uvesti automatski“, objašnjava Novotny.

Ne propustiteInfoBizŠTA DA RADITE AKO VAM POSLODAVAC NIJE UPLATIO DOPRINOSE ZA PENZIJU? Godinama ste radili, ali nemate dovoljno radnog staža
ranka-savic-poslodavci-radnici-radni-staz-rupe-u.jpg

On dodaje da bi eventualna primena takve mere zavisila isključivo od političke volje i spremnosti zakonodavaca da sistem prilagode. "Hoće li se neki oblik zakona uvesti i kod nas? Sve je moguće, pitanje je kreatora javnih politika i ko će to da sprovede“, kaže Novotny, ali upozorava: "Mi imamo propisa i više nego dovoljno. Ne možemo samo povećavati prava penzionog sistema, neko taj sistem mora i da puni.“

Različite mogućnosti

Jasno je da svaka nova grupa "povlašćenih“ ulazaka u sistem dodatno pogoršava ionako klimavu ravnotežu prihoda i rashoda. Na evropskom nivou rešenja su različita. U Nemačkoj, na primer, studenti mogu da rade do određenog broja sati bez punog penzionog doprinosa, ali kada pređu taj prag – automatski postaju deo sistema. U skandinavskim zemljama studenti koji rade uglavnom uplaćuju doprinose od prvog dana. Hrvatska se, međutim, još uvek drži modela prema kojem studentski ugovori funkcionišu kao paralelni sistem s minimalnim doprinosima.

Pitanje je i šta bi takva mera značila za tržište rada. Poslodavci se često odlučuju za studentski rad upravo zato što je povoljniji i fleksibilniji. Ako bi se rad preko studentskih ugovora u potpunosti izjednačio s redovnim zaposlenjem, to bi moglo da dovede do smanjenja interesa za zapošljavanje studenata.

S druge strane, postoji i argument da bi se time smanjile zloupotrebe. Nije retkost da poslodavci "vuku“ posao preko studentskih ugovora iako je reč o poslovima koji bi trebalo da budu regulisani standardnim ugovorima o radu. Za sada, predlog Marije Selak Raspudić tek je otvorio raspravu. Vlada i Ministarstvo rada još se nisu izjasnili o tome, ali se očekuje da će predlog izazvati polemike i u poslaničkim klupama i među stručnjacima.

I dok studenti i mladi koji rade pozdravljaju ideju, sindikati i poslodavci su oprezni, a ekonomski analitičari upozoravaju da je svaka reforma penzionog sistema osetljivo pitanje koje zahteva dugoročne proračune i šire dogovore. U zemlji u kojoj mladi sve kasnije ulaze na tržište rada, a prosečni životni vek se produžava, jasno je da postojeći sistem neće moći da opstane bez temeljne reforme.

Kurir Biznis/Dnevno.hr

Ne propustitePenzionerNAPUNILA 65 GODINA, A NE DAJU JOJ PENZIJU! Napravila kardinalnu grešku, evo kako da vam se ne desi isto
profimedia0010061329.jpg
PenzionerOVDE JE PUT DO PENZIJE NAJKRAĆI: Ovo su starosne granice za odlazak u penziju u evropskim zemljama
Novac
PenzionerSAVETOVANJE ZA PENZIONERE KOJI IMAJU STAŽ U HRVATSKOJ! Sve nedoumice biće rešene, a evo kako da se prijavite
penzioneri
PenzionerKAKO DA PROVERITE KOLIKO IMATE RADNOG STAŽA? Besplatan i jednostavan korak vas deli od toga - Ovo je procedura
salter-2.jpg