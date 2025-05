- Najjednostavniji način je da posete jednu od filijala Fonda PIO. Tu će podneti odgovarajući zahtev i kolege će izdati odgovarajući listing. Na njemu se apsolutno nalaze svi podaci koji su njima potrebni kako bi građani stekli uvid u to da li su poslodavci u nekom prethodnom periodu njima uplaćivali staž. Drugi način je elektronskim putem, gde vi praktično putem interneta možete to isto da uradite, samo što je to prethodno neophodno da izvadite odgovarajući PIN kod u jednoj od filijala - rekao je Stanković.