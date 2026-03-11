Slušaj vest

U samo prva dva dana američko-izraelskog napada na Iran, SAD su na ovu zemlju bacile municije u vrednosti od skoro 6 milijardi dolara, navode zvaničnici, dajući uvid u zapanjujuće razmere kampanje tepih-bombardovanja, dok Trampova administracija zanemaruje krizu sve viših troškova života kod kuće, prenose strani mediji.

Tri američka zvaničnika izjavila su za Vašington post (The Washington Post) da su SAD potrošile 5,6 milijardi dolara samo u prva dva dana bombardovanja.

Skupocene rakete i hiljade meta

Ovo predstavlja stotine "preciznog" oružja poput projektila presretača sistema THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) i krstarećih raketa Tomahavk (Tomahawk) koje su SAD ispalile od 28. februara.

Prošlog utorka, četvrtog dana rata, šef američke Centralne komande Bred Kuper izjavio je da su SAD pogodile 2.000 meta koristeći više od 2.000 komada municije.

Pentagon je nagovestio da bi uskoro mogao da pređe na upotrebu nepreciznih bombi, poput onih od 2.000 funti (oko 900 kg), koje možda koštaju manje, a čija je upotreba u civilnim područjima uglavnom zabranjena prema međunarodnom pravu.

Pentagon bez odgovora o troškovima

Tačna cena američkog napada je nejasna, budući da su zakonodavci izjavili da Pentagon nije odgovorio na pitanja Kongresa o troškovima. Najviši američki zvaničnici, uključujući predsednika Donalda Trampa, tvrdili su da SAD mogu da vode rat unedogled, a naizgled se ne nazire ni kraj ovom sukobu.

Međutim, cifra od 5,6 milijardi dolara za samo dva dana je daleko veća od bilo koje druge dosadašnje procene, posebno kada se u obzir uzmu i drugi operativni troškovi, piše TruthOut.

Dodatno povećavajući troškove, Trampova administracija je samo obećala dalju eskalaciju kampanje. Ministar odbrane Pit Hegset izjavio je u utorak da će to biti "naš najintenzivniji dan napada unutar Irana" do sada.

Rat guta milijarde

Nensi Jusef iz Atlantika (The Atlantic) izvestila je prošle nedelje, pozivajući se na zvaničnika Kongresa, da rat košta milijardu dolara dnevno. Njujork tajms (The New York Times), preneo je da je rat koštao 6 milijardi dolara u svojoj prvoj nedelji, pozivajući se na zvaničnike Pentagona na brifingu za Kongres.

Centar za američki napredak (Center for American Progress) utvrdio je u jednoj analizi da je rat, uključujući troškove akcija poput premeštanja snaga i gubitka borbenih aviona F-15 u prijateljskoj vatri, do 2. marta, četvrtog dana rata, koštao preko 5 milijardi dolara.

Institut za političke studije (IPS) procenio je prošle nedelje da samo troškovi za sisteme naoružanja koji podržavaju raspoređivanje pomorskih i vazdušnih snaga, kao i povećanje troškova podrške za pojačane borbene operacije, iznose 60 miliona dolara dnevno, ne računajući stvari poput municije, nagomilavanja snaga pre rata, raspoređivanja trupa mimo onih potrebnih za mornaricu i avijaciju, ili troškove same opreme.

Cena rata naspram potreba američkih građana

Projekat nacionalnih prioriteta pri IPS-u (National Priorities Project) istakao je prošle nedelje da bi procena od milijardu dolara dnevno mogla da pokrije troškove programa zdravstvenog osiguranja Medicaid za svih 16 miliona ljudi za koje se očekuje da će izgubiti osiguranje zbog prošlogodišnjih republikanskih rezova, kao i beneficija Programa dodatne pomoći u ishrani (SNAP) za svih 41 milion Amerikanaca koji ih koriste.

Gomilaju se i drugi troškovi. The Washington Post izveštava da Pentagon premešta delove sistema THAAD, oružanog sistema kompanije Lokid Martin (Lockheed Martin) vrednog između 1 i 1,8 milijardi dolara, iz Južne Koreje na Bliski istok.

Tramp traži još para

Očekuje se da će Bela kuća narednih dana podneti zahtev za dodatno finansiranje rata, a Politiko (Politico) prenosi da će zvaničnici tražiti od Kongresa da Pentagonu odobri dodatnih 50 milijardi dolara.

Količina potrošenog novca je zapanjujuća, posebno imajući u vidu da su početne ankete pokazale da je ovo najnepopularnija američka vojna intervencija u njenim prvim danima, s obzirom na to da se kriza troškova života u SAD iz dana u dan pogoršava.

SAD takođe finansiraju izraelske vojne akcije usred rekordno lošeg rejtinga te države. Izrael ubrzano troši svoju municiju u napadima, bacivši 4.000 bombi na Iran u prva četiri dana rata.

Prošlog petka, Stejt department je zaobišao Kongres kako bi Izraelu poslao vojnu podršku vrednu 151,8 miliona dolara, uključujući 12.000 bombi od po 1.000 funti (oko 450 kg), navodeći "vanrednu situaciju" na Bliskom istoku.