Cene osnovnih životnih namirnica, prevoza i goriva u centru Jerevana pokazuju da je život u glavnom gradu Jermenije i dalje znatno povoljniji nego u većini evropskih prestonica. Za lakše upoređivanje, kurs je približno 1 evro iznosi 444 jermenska drama.

Hleb, peciva i osnovne namirnice

Cena hleba u Jerevanu kreće se između 210 i 350 drama, što odgovara 0,47 do 0,80 evra, zavisno od vrste i proizvođača. Veliki hleb ili baget može da se kupi za 250 do 330 drama, odnosno 0,56 do 0,74 evra.

Pakovanja peciva i kolača, uključujući i tradicionalne suve kolače, koštaju između 490 i 1.400 drama, što je približno 1,10 do 3,15 evra, u zavisnosti od količine i kvaliteta.

Mlečni proizvodi i jaja

Litar mleka u prodavnicama u centru grada košta između 470 i 700 drama, odnosno 1,05 do 1,60 evra, zavisno od brenda i procenta masnoće.

Jogurt i kisela pavlaka mogu da se kupe po cenama od 400 do 1.200 drama, što je 0,90 do 2,70 evra.

Jaja spadaju među najjeftinije proizvode, jedno jaje košta 70 do 74 drama, odnosno oko 0,16 do 0,17 evra. Pakovanje od 10 jaja košta oko 1,60 do 1,70 evra.

Meso i mesne prerađevine

Cene mesnih proizvoda su primetno više u odnosu na osnovne namirnice. Suhomesnati proizvodi i kobasice mogu da se kupe po cenama od 2.850 do 3.590 drama, što je 6,40 do 8,10 evra po kilogramu, zavisno od vrste i kvaliteta.

Slatkiši i čokolade

Čokolade poznatih brendova, poput Milke, koštaju između 670 i 780 drama, odnosno 1,50 do 1,75 evra, dok veća ili specijalna pakovanja mogu da dostignu cenu od 1.940 drama, što je oko 4,35 evra.

Bezalkoholna pića i voda

Veća pakovanja gaziranih sokova kao što su Coca-Cola, Fanta i Sprite koštaju oko 350 drama, odnosno 0,80 evra, dok manja pakovanja iznose oko 210 drama, odnosno 0,47 evra.

Flaširana voda u prodavnicama košta između 160 i 250 drama, odnosno 0,36 do 0,56 evra, u zavisnosti od zapremine i proizvođača.

Gorivo i javni prevoz

Cene goriva u Jermeniji su niže nego u Srbiji. Litar dizela košta oko 500 drama, što je približno 1,13 evra, dok benzin iznosi oko 520 drama, odnosno 1,17 evra po litru.

Gradski prevoz u Jerevanu je izuzetno povoljan, jedna karta za metro košta 150 drama, odnosno 0,34 evra, a važi za ceo sistem, bez obzira na dužinu relacije.

Šta ove cene govore o životnom standardu

Iako su pojedini proizvodi, poput suhomesnatih prerađevina i uvoznih slatkiša, skuplji u odnosu na lokalni prosek, osnovne namirnice, prevoz i gorivo čine svakodnevni život u Jerevanu znatno pristupačnijim nego u većini evropskih gradova.

Kombinacija povoljnog javnog prevoza, jeftine hrane i nižih troškova goriva čini jermensku prestonicu atraktivnom i za turiste, ali i za one koji planiraju duži boravak.