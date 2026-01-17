Slušaj vest

Kupovina stana u Zagrebu postala je ozbiljan izazov za građane sa prosečnom platom, jer su banke u poslednjih nekoliko meseci značajno postrožile uslove za stambene kredite. To potvrđuju i iskustva pojedinih građana koji su u procesu traženja nekretnine i podnošenja zahteva za kredit.

Jedan korisnik Reddita, koji je želeo da ostane anoniman, podelio je svoje iskustvo:

- Zadnjih meseci sam u procesu kupovine stana u Zagrebu. Imam blago iznadprosečnu platu. Kada sam raniej radio kalkulaciju kredita, PBZ mi je mogao odobriti kredit od 180.000 evra na 29 godina, a imao sam i nešto ušteđevine. Nakon obilaska 20-30 stanova konačno sam našao jedan koji mi odgovara i koji je u cenovnom rangu koji sam mogao da pokrijem kreditom.

Međutim, kada sam ove nedelje otišao na novu kalkulaciju u banku, šokirao sam se. Sada mi kažu da mogu dobiti jedva 140.000 evra. Kamata je skočila na 3,5%, a cenzus je povećan za 100 evra zbog novih pravila. Drugim rečima, rata koju sam mogao da plaćam prošle godine od oko 750 evra sada bi bila ispod 600 evra, što drastično smanjuje iznos kredita. Cene nekretnina ne padaju, a prodaja stagnira. S prosečnom platom sada je praktično nemoguće kupiti stan u Zagrebu. Za 140.000-150.000 evra ne može se kupiti ni suteren, i nemam više opcija. Ostajem podstanar doživotno.

U komentarima ispod objave, korisnici su ukazali na razloge i moguće opcije:

Jedan od njih je naveo da su pooštreni uslovi za kredit bili očekivani:

- Znalo se još početkom prošle godine da će se uveti pooštriri od 15.4., a zatim je taj datum pomeren na 1.7. S obzirom na rast minimalne plate i inflaciju, bilo je očekivano da cenzus poraste. Moj savet je da obiđete sve banke jer se uslovi često koriguju i svake dve do tri nedelje.

Drugi korisnik je objasnio kako funkcioniše kreditna sposobnost:

- Definiše se kao dve trećine prosečne plate u periodu januar-avgust. Kako je prosečna plata rasla prošle godine, tako je rastao i cenzus. Kreditna sposobnost građana generalno je najveća na kraju godine.

Savet koji se pojavio u komentarima bio je da oni koji žele kredit moraju ili povećati prijavljene prihode ili čekati povišicu, jer su visoki cenzusi i mere Hrvatske narodne banke u kombinaciji sa precenjenim nekretninama ograničili broj kupaca koji mogu da dobiju stambeni kredit.

Prema ocenama stručnjaka i iskustvima građana, ova situacija bi mogla da utiče na tržište nekretnina u Zagrebu, stanovi veće kvadrature mogu postati povoljniji jer će ih manji broj ljudi moći kupiti, dok će manji stanovi ostati skupi zbog velike potražnje.