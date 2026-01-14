Slušaj vest

Muškarac star 66 godina ostao je bez automobila i 16.000 evra nakon što je prevaren prilikom prodaje vozila, saopštila je Policijska uprava bjelovarsko-bilogorska. Kupac je, kako se navodi, koristio lažnu potvrdu o izvršenoj uplati.

Prema informacijama policije, oštećeni je 12. januara putem internet oglasa na jednoj društvenoj mreži oglasio prodaju putničkog automobila. Nedugo zatim kontaktirao ga je zainteresovani muškarac, sa kojim se sastao na području u okolini Bjelovara.

Tokom susreta, kupac se lažno predstavio i tvrdio da je na račun prodavca uplatio iznos od 16.000 evra, što je potkrepio falsifikovanom potvrdom o plaćanju. Nakon potpisivanja kupoprodajnog ugovora, preuzeo je automobil.

Sledećeg dana, kada je prodavac proverio stanje računa u banci, utvrdio je da novac nije evidentiran. Kako kupac više nije odgovarao na telefonske pozive, slučaj je prijavljen policiji.

Kriminalističkim istraživanjem policija je identifikovala 34-godišnjeg osumnjičenog, a vozilo koje je pribavljeno prevarom pronađeno je i privremeno oduzeto.

Biznis Kurir/Telegraf Biznis

