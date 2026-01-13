Slušaj vest

Mnoge ulice u Beogradu i dalje su prekrivene snegom i ledom, a brojna vozila su „zarobljena” na obeleženim parking mestima. Građani se zato s pravom pitaju - da li su u obavezi da plaćaju parking čak i kada zbog snega ne mogu da pomere automobil

Sneg je i ovog januara ponovo iznenadio putare.

Pojedine ulice danima su bile teško prohodne, a dodatne probleme stvarali su kiša koja se ledila pri tlu, temperature u debelom minusu i nove snežne padavine.

Očišćeni sneg sa kolovoza često je nagomilan uz ivičnjake i parking mesta, zbog čega su mnoga vozila ostala potpuno zavejana i blokirana.

Neki vozači pitaju se da li u ovakvim okolnostima treba da plate parking i odgovor je kratak – da.

Iz Parking servisa poručuju da obaveza plaćanja parkinga važi bez obzira na zimske okolnosti.

- Parking se plaća bez obzira na to da li je vozilo zavejano ili ne. Ukoliko se ne vide registarske tablice ni vinjeta, sistem neće moći da očita vozilo i naplati kaznu. Međutim, ako je tablica vidljiva, sken-vozilo će je registrovati i korisniku će biti izdata kazna zbog neplaćenog parkiranja - navode u Parking servisu.

Drugim rečima, sneg i led ne oslobađaju vozače obaveze plaćanja parkinga, čak i kada automobil danima stoji nepomičan na parking mestu.

Biznis Kurir/Vreme

Ne propustiteInfoBizBenzinac ili dizelaš - nije svejedno: Kako da bezbedno otvorite i pokrenete auto posle ledene noći
led auto sneg
NovčanikAKO VAM PADNE LEDENICA NA AUTO, NAPLATITE I DO 300.000 DINARA! Evo kako da dobijete odštetu ukoliko se sneg sa krova obruši na vozilo: Ovo je procedura
automobil ledenica dinari
InfoBizLet vam kasni ili je otkazan zbog snega: Koja su prava putnika i kada imate pravo na nadoknadu štete
avion sneg pista
InfoBizDa li su građani u obavezi da očiste sneg i led sa trotoara? Evo ko sve mora da čisti ispred objekata, kazne su i do 150.000 dinara
shutterstock_2588478753.jpg