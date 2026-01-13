Slušaj vest

Poslednjih dana Srbija je okovana snegom i ledom, a temperatura ne prelazi nula stepeni. Ovo je i najizazovnije vreme za vozače, ali i automobile. Kada temperatura padne ispod nule, motorno ulje se zgušnjava, akumulator gubi kapacitet, gorivo kod dizelaša može da se zgusne, a brave i brisači postaju krti i skloni oštećenju.

Za vozače benzinskih automobila minus nije toliko poguban kao za dizelaše. Benzin ostaje tečan, a motor lakše startuje. Ipak, i benzinski automobili pate od otežanog startovanja i zgušćenog ulja. Dizelaši su mnogo osetljiviji zato što dizel može da gelira, blokirajući filtere i dovod goriva, dok startovanje motora postaje prava noćna mora.

Kako ističu iskusni vozači, ali i automehaničari postoji nekoliko trikova kako da i u ovakvim situacijama bezbedno otvorite i pokrenete svoj automobil, iako je prethodne noći stajao na parkingu i na debelom minusu. Evo na šta morate da obratite pažnju:

Otvaranje vrata Nikada ne forsirajte zaleđena vrata! Pokušaj da ih otvorite silom može oštetiti keder, bravu ili retrovizor. Preporuka je da se pre zime gumenih delova vrata namaže glicerinom, koji sprečava lepljenje i zaleđivanje.

Foto: Profimedia

Brave

Ako imate stariji automobil sa klasičnim ključem, redovno ih podmazujte sprejevima ili grafitom. Kod modernih vozila sa daljinskim otključavanjem rizik je manji, ali se i dalje može desiti da ne možete otvoriti vrata zbog zaleđenog kedera.

Stakla i led

Alkohol u bočici sa raspršivačem brzo otapa led, ali ne zaboravite da nakon toga dobro očistite stakla, jer voda koja ostane može ponovo da se zaledi. Ne zaboravite stakla sa svih strana vozila, uključujući i prostor između haube i vetrobranskog stakla gde se nalaze rešetke za vazduh.

Brisači

Nemojte ih podizati preko noći kako biste ih zaštitili. Opruga može da ih vrati velikom silom i ošteti vetrobransko staklo. Bolje je ujutru odvojiti par minuta za čišćenje stakala.

Zagrejavanje motora

Startujte polako, bez forsiranja. Benzinci mogu raditi nekoliko minuta u mestu dok se ulje ne zagreje, dok dizelaši treba da sačekaju da svećice za predgrevanje odrade posao. Ovo štiti motor, smanjuje habanje i omogućava temeljno čišćenje stakala.

Automehaničar otkrio zašto auto staje na sred puta kad je napolju minus Foto: Anna Grigorjeva / Alamy / Profimedia

Akumulator

Minus smanjuje kapacitet baterije. Ako primetite otežano startovanje, posebno ujutru, vreme je za proveru ili punjenje akumulatora. Redovno održavanje može sprečiti iznenadne probleme na hladnoći.

Gume i pogon

Zimske gume nisu samo preporuka, već obavezne u niskim temperaturama. Letnje gume postaju krte i gube prianjanje, povećavajući rizik od proklizavanja i nesreća.

Kako savetuju iskusni vozači, ali i automehaničari, koristite zimsko gorivo za dizelaše, a kod ekstremno niskih temperatura aditivi mogu spasiti motor od geliranja. Redovno proveravajte nivo ulja i rashladne tečnosti, i zamenite ih uljima predviđenim za zimu. Ujutru planirajte 10 minuta za čišćenje snega i leda, jer brzopleto uklanjanje može dovesti do ogrebotina i oštećenja automobila.