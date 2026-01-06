Slušaj vest

Kilometarske kolone i višesatna kašnjenja na putu ponovo su otvorili jedno od najčešćih pitanja među vozačima, koliko su električni automobili pouzdani kada satima stoje u saobraćaju?

Strah da bi baterija mogla brzo da se isprazni u „stani-kreni“ režimu i dalje je prisutan, ali praksa i testovi pokazuju drugačiju sliku.

Za razliku od automobila sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem, električni automobili u stanju mirovanja gotovo da ne troše energiju za pogon. Kada vozilo stoji, energija se koristi samo za tzv. periferne sisteme, grejanje ili hlađenje kabine, svetla, multimediju i punjenje manjih uređaja. To znači da nema stalnog „praznog hoda“ koji bi trošio energiju, kao kod klasičnih motora.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Koliko je ta potrošnja zapravo mala pokazao je test britanske organizacije za zaštitu potrošača „Which?“. U simulaciji saobraćajne gužve korišćen je električni SUV Volkswagen ID.4 sa baterijom kapaciteta 77 kWh. Grejana sedišta bila su uključena na maksimum, radili su klima-uređaj, svetla i multimedija, a tablet je bio povezan na USB port. Posle sat i 15 minuta, baterija je izgubila svega dva odsto kapaciteta, što odgovara oko 13 kilometara dometa. U praksi, potpuno napunjeno vozilo moglo bi u takvim uslovima da izdrži više od jednog dana.

Stručnjaci potvrđuju da su električni automobili izuzetno izdržljivi u gužvama. Katrin Kolet, istraživač sa Univerziteta u Oksfordu, navela je da bi električni Nissan Leaf, čak i sa stalno uključenim grejanjem snage 2 kW i baterijom na 50 odsto, mogao da greje kabinu oko deset sati u mestu. Dodatna prednost električnih vozila je regenerativno kočenje, u sporoj vožnji i čestim zaustavljanjima deo energije se vraća u bateriju.

Ipak, najveći izazov ostaje hladno vreme. Litijum-jonske baterije gube deo efikasnosti na temperaturama ispod nule, a grejanje kabine povećava potrošnju energije. Kako bi ublažili taj problem, proizvođači sve češće ugrađuju toplotne pumpe, koje koriste otpadnu toplotu iz pogonskog sistema za zagrevanje unutrašnjosti, uz znatno manji utrošak energije.

Višesatne saobraćajne gužve same po sebi nisu ozbiljan problem za električne automobile. Ipak, vozačima se savetuje da na duža putovanja kreću sa potpuno napunjenom baterijom, naročito jer alternativni pravci često nemaju dostupne punjače. U realnim uslovima, električni automobil u koloni troši znatno manje energije nego što većina vozača očekuje.