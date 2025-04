Ovo je važno i za investitore u našoj zemlji, s obzirom na uticaj koji Tesla ima na našem tržištu, pa i naši stanovnici željno iščekuju novi veliki rast cena akcija ove kompanije. Takođe, mnogi su bili iznenađeni kada je Tramp i našoj zemlji uveo carine od 37%, govoreći da Srbija isto tako ima carine na uvoz iz Amerike i to od 74%. Smanjivanjem carina većini država na 90 dana, Tramp kao da je hteo da ostavi prostora svima da uzmu u obzir već postojeće carine prema Americi i eventualno ih smanje ili ukinu. Ukoliko do toga dođe, mnogi se pitaju da li će se kupovina Teslinih proizvoda u Srbiji povećati usled niže cene, i da li će to uticati na povećanje cena akcija ove kompanije. Otvorite besplatan demo račun i započnite s trgovanjem .

Ilon Mask se već neko vreme bavi najnovijim carinama, i konstantno svojim izjavama vrši pritisak da se te ekonomske mere ublaže. Mnogi analitičari smatraju da će taj njegov uticaj na kraju dovesti do rešenja koje će opet Teslu vinuti u visine. Takođe, pitanje je koliko će se izdržati ovaj trgovinski rat, a sve navodi na to da ovakve mere Trampa neće još dugo trajati i da će one biti sve blaže i blaže. Sve to trebalo bi u narednom periodu da dovede do vrtoglavog rasta cena akcija Tesle, a njena trenutna cena predstavlja pravi izazov za sve na tržištu, s obzirom da je očigledno da cene njenih akcija neće ići ispod trenutnih i da je Tesla u narednim nedeljama pravi izazov za sve investitore, kako u svetu tako i kod nas.