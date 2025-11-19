Slušaj vest

Najaktuelnije pitanje među vozačima ove godine odnosi se na to koji pogon automobila predstavlja najisplativiju opciju u vreme energetske tranzicije i sve izraženije krize. Vozače zanima i računica prosečnih troškova vožnje na 1.000 kilometara za četiri najčešće vrste pogona, benzinski, dizel, hibridni i električni, koristeći nove, povećane cene goriva koje važe od 14. novembra 2025. godine.

Prema aktuelnim cenama, litar evrodizela sada košta 201 dinar, benzin BMB 95 je 182 dinara, dok struja za kućno punjenje iznosi oko 15 dinara po kWh. S druge strane, brzo javno punjenje do 50 kW dostiže oko 45 dinara po kWh.

Benzinac i dizel motor

Kod klasičnog benzinca, koji u proseku troši 7 litara na 100 kilometara, vožnja od 1.000 kilometara zahteva oko 70 litara goriva. To znači da ukupni trošak iznosi 12.740 dinara, što benzin čini najskupljom opcijom, naročito u uslovima autoputske vožnje.

Foto: Scharfsinn / Alamy / Profimedia

Dizel motor, kao dugogodišnji favorit na dužim relacijama, troši oko 5,5 litara na 100 kilometara, pa se za 1.000 kilometara potroši ukupno 55 litara. Sa trenutnom cenom od 201 dinar po litru, vožnja košta 11.055 dinara. Iako dizel i dalje zadržava ekonomičnost na otvorenom putu, nova poskupljenja utiču na porast ukupnih troškova.

Hibridni i električni automobili

Hibridni automobil, sa prosečnom potrošnjom od 4,5 litara na 100 kilometara, troši 45 litara na istoj udaljenosti. Sa trenutnim cenama goriva, vožnja od 1.000 kilometara košta 8.190 dinara, što hibrid čini jednom od najuravnoteženijih i najpraktičnijih opcija u pogledu potrošnje i cene eksploatacije.

Električni automobil može imati drastično različite troškove u zavisnosti od načina punjenja. Ako se vozilo puni kod kuće, uz prosečnu potrošnju od 18 kWh na 100 kilometara, za 1.000 kilometara potrebno je 180 kWh, što po ceni od oko 15 dinara po kWh iznosi svega 2.700 dinara. Međutim, ukoliko se koristi javno brzo punjenje uz potrošnju od oko 20 kWh na 100 kilometara, neophodno je oko 200 kWh, pa ukupni trošak dostiže 9.000 dinara.

situacija se polako menja Foto: Fahroni, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Najjeftinija opcija

Kada se analiziraju svi podaci, jasno je da je električni automobil, u slučaju da se uglavnom puni kod kuće, ubedljivo najjeftinija opcija, ne samo zbog niskih troškova energije, već i zbog smanjenih troškova održavanja. Ovo dodatno dobija na značaju imajući u vidu i aktuelno smanjenje granice crvene tarife sa 1.600 na 1.200 kWh. Za vozače koji često putuju autoputem, dizel i dalje pruža stabilnu ekonomičnost, ali zbog skoka cena goriva više nije neprikosnovena najpovoljnija opcija, pogotovo jer mu električni pogon sve više postaje ravnopravan konkurent.

Kada se traži najpraktičniji odnos cena–upotrebljivost, potpuno hibridni ili plug-in hibridni modeli ostaju najlogičniji izbor, jer kombinuju niske troškove električne vožnje sa pouzdanošću i dostupnošću benzina kao dodatnog izvora energije.

Prema zaključku analize, električni automobil sa kućnim punjenjem nudi najjeftinijih 1.000 kilometara, hibrid predstavlja najrazumniji izbor, dizel ostaje najpouzdaniji na dugim relacijama, dok benzinski pogon i dalje ima najviše troškove na istom rastojanju.