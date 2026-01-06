Slušaj vest

Početak godine doneo je i (ne)očekivani sneg, velike količine ledene kiše i generalno vreme koje je krajnje nezgodno za svakog ko vozi. Iako smo o ovoj temi pisali u više navrata, broj saobraćajnih nezgoda prethodnih dana, kao i broj automobila koji su ostali „zaglavljeni“ negde na putu govori u prilog tome da itekako ima smisla podsećati na to kako se vozi po lošim vremenskim prilikama.

Dodatna motivacija, ako se tako možemo izraziti, za pisanje ovih saveta bila nam je anketa koju je Nissan interno uradio među vlasnicima svojih vozila u Engleskoj, Francuskoj, Nemačkoj i Španiji, a koja pokazuje da neka pravila zimske vožnje za koje smo mislili da ih svi znaju zapravo i nisu toliko poznata.

Dobra vidljivost je ključna

Za početak, anketa je pokazala da većina vozača koji su anketirani (njih čak 52%) ne čeka da se vetrobran odledi ili odmagli, već nestrpljivo odmah kreće na put. Koliko je ovo opasno i kako se pravilno skida led sa vetrobrana već smo pisali ranije i zaista se tih saveta treba pridržavati, zato što je dobra vidljivost ključna u lošim vremenskim prilikama. Osim vaše vidljivosti, bitno je i biti viđen zato obavezno od snega i leda očistite farove i dnevna svetla.

Foto: Marko Karović

Vlasnici automobila sa uređajem za automatsko uključivanje farova ne bi trebalo da se previše uzdaju u senzore, jer se prečesto dešava da po magli i izmaglici svetla ostanu ugašena. Zato je bolje zimi ručno paliti i gasiti farove, zapravo po lošem vremenu držati farove upaljene.

Kako krenuti

Čak i kada su vetrobrani i farovi čisti, vozači često imaju problem da vozilo pokrenu i izađu sa parking mesta. Pomenuta anketa je pokazala da se čak 68% vozača izjasnilo da nisu sigurni kako bezbedno krenuti i voziti u zimskim uslovima, kada je automobil u dubokom snegu. Najčešća greška je dati preveliki gas i tada umesto da krene automobil stoji na mestu, a točkovi bespomoćno počnu da šlajfuju. Savetujemo da isprobate ovaj trik. Umesto u prvi, ručicu menjača prebacite u drugi stepen prenosa i polako otpuštajte kvačilo. Broj obrtaja je sada niži a samim tim i šansa da se zaglavite manja i automobil lakše kreće sa mesta. Ovo funkcioniše i kod automatskih menjača, kod njih obično postoji poseban zimski mod vožnje kao poseban stepen prenosa ili taster u blizini menjača. Svakako proverite u uputstvu kako se on aktivira.

Metoda klackalice

U težim slučajevima, kada ste zaglavljeni u dubokom snegu možete primeniti metodu „klackalice“. Dajući i otpuštajući gas krećite se polako napred-nazad, a kada osetite da vozilo ima dovoljno inercije da pređe preko nagomilanog snega, dodajte malo više gasa. Jednom kada izađete iz nanosa nastavite kretanje sve dok ne stignete do očišćene površine puta. Savet je i da elektronsku kontrolu proklizavanja ili ESP privremeno isključite prilikom izvlačenja iz snega. Ovi sistemi „guše“ motor ili koče pogonske točkove koji proklizavaju, te vas direktno sprečavaju da se izvučete.

Led i crni led

Prethodnih dana imali smo situaciju koja se je možda i najopasnije za vozače. U većem delu zemlje pale su velike količine snega, a onda je usledila ledena kiša. "Idealna situacija“ za stvaranje leda na kolovozu. Na putu pokrivenom ledom možete da izgubite kontrolu i pri veoma malim brzinama. Ovo se posebno odnosi na takozvani crni led koji je posebno opasan. Vodite računa da je zaustavni put na kolovozu prekrivenom ledom znatno duži od uobičajenog. Od anketiranih vozača, blizu polovine je smatralo da zaustavni put pet puta duži na ledu, a zapravo stručnjaci govore da je on duplo duži od toga, čak 10 puta.

Foto: Kurir

Za zimsku vožnju posebno je podmukao takozvani crni led. On se, kada temperatura padne ispod nule, formira preko kolovoza i zapravo je bezbojan što ga čini idealno kamufliranim jer se kroz njega providi crni asfalt (otud i naziv). Formira se najčešće rano ujutro i kasno uveče na područjima gde sunce ne dopire - nadstrešnice, mesta gde su pored puta guste krošnje, a veoma često i na mostovima. Teško ga je primetiti i zato vodite računa o ponašanju vozila, kada prelazite preko crnog leda osetićete da vam je otpor upravljača značajno smanjen, a i buka od okretanja točkova biće umanjena.

U takvim situacijama budite veoma oprezni, svaki nagli pokret upravljača ili naglo dodavanje gasa dovešće do potpunog gubitka kontrole nad vozilom. Umesto toga, lagano smanjite brzinu i izbegavajte nagle pokrete upravljača. Čak i ako primetite da vozilo klizi u stranu, reagujte laganom korekcijom pravca kako bi ste vratili automobil u željeni smer. Vodite računa da pri promeni stepena prenosa lagano otpuštate kvačilo, jer na taj način smanjujete mogućnost proklizavanja.

Kako voziti po magli

Postoji jutarnja magla koja se razilazi izlaskom sunca i ne pravi gotovo nikakav problem vozačima, a postoji i gusta magla, zbog koje treba odložiti duži put ukoliko je iole moguće. U svakom slučaju pre polaska na put svakako je dobro proveriti vremensku prognozu i stanje puteva koje redovno objavljuje AMSS.

Najbitnije kod vožnje po magli je da se uspori. Možda se 100 metara ispred vas dogodila saobraćajna nezgoda, a vi ćete biti deseto vozilo koje je naletelo na gomilu zbog slabe vidljivosti. Pritom se po magli znatno produžava put kočenja zbog klizavog asfalta. Upalite svetla za maglu ukoliko ih imate. Nipošto ne koristite duga svetla, zato što će samo zaslepljivati ne samo vas već i druge učesnike u saobraćaju. Ukoliko je magla veoma gusta, upalite i sva četiri migavca.

Držite distancu. Koliko god primamljivo delovalo da se „zalepite“ za vozilo ispred vas i pratite ga u stopu, budite svesni da je to idealan recept za lančane sudare. Mnogo je bezbednije da sami određujete brzinu i putanju svog automobila. Na kraju, ne zaustavljajte se osim ukoliko ne uočite mesto da se sklonite sa asfalta i tako ne budete na putu onima koji mogu da nalete na vas. Čak i ukoliko vam se probuši guma, žrtvujte i gumu i felnu samo da biste se domogli bezbedne lokacije.