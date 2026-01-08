Slušaj vest

Zakoni EU štite prava putnika na letovima koji se odvijaju unutar Evropske unije, bez obzira na to da li let obavlja aviokompanija iz EU ili van nje. Prvi vikend 2026. godine već je obeležen otežanim avio-saobraćajem širom Evrope zbog zimskih vremenskih uslova.

Otkazani letovi širom Evrope

U Holandiji su sneg i jaki vetrovi doveli do otkazivanja gotovo 1.200 letova na aerodromu Amsterdam Šiphol od subote. Ovaj evropski avio-čvor upozorio je da putnici koji putuju u ponedeljak "mogu očekivati kašnjenja ili otkazivanja“ zbog nastavka nepovoljnih vremenskih prilika i potrebe za odleđivanjem aviona.

Portparol aerodroma Stefan Donker, rekao je za Rojters da je u pitanju "izuzetna situacija", kao i da je Shiphol postavio nekoliko stotina kreveta, jastuke, ćebad, hranu i piće za putnike. U ostatku Holandije mnoge škole su bile zatvorene, a vlasti su pozvale ljude da rade od kuće.

Foto: Shutterstock

U Parizu je otkazano oko 100 letova na aerodromu Šarl de Gol i dodatnih 40 na aerodromu Orli, jer je oluja Goreti koja je stigla sa atlantske obale, prekrila francuski glavni grad snegom, prenosi Gardijan.

U Ujedinjenom Kraljevstvu, aerodrom u Liverpulu bio je zatvoren nekoliko sati u ponedeljak nakon naglog pada temperature tokom noći, dok je na aerodromu u Aberdinu prizemljen veći broj letova.

Poremećaji u avio-saobraćaju izazvani zimskim vremenskim uslovima izuzetno su stresni, naročito jer mogu dovesti do potpune obustave letova i po nekoliko dana, ostavljajući putnike zaglavljene.

Nadoknada štete

Ipak, putnici imaju određena prava, a putno osiguranje može biti od velike pomoći. Evo šta treba da znate o promeni rezervacije, povraćaju novca i naknadi štete.

Zakoni EU štite putnike čiji se letovi odvijaju unutar Ujedinjenog Kraljevstva ili Evropske unije, bez obzira na to da li let obavlja aviokompanija iz EU ili van nje.

Ova pravila takođe važe za putnike čiji letovi dolaze u UK ili EU izvan tih područja, ukoliko let obavlja aviokompanija iz UK ili EU, kao i za putnike čiji letovi polaze iz UK ili EU ka zemljama van EU, bez obzira na to da li je prevoznik iz EU ili van nje.

Foto: ALLISON DINNER/EPA

U ovim slučajevima, putnici po pravilu imaju pravo na novčanu naknadu ako njihov let stigne na krajnje odredište sa kašnjenjem od tri sata ili više (od 250 do 600 evra, u zavisnosti od dužine leta).

Ako je vaš let otkazan, imate pravo da birate između povraćaja novca, preusmeravanja na drugi let ili povratnog leta. Takođe imate pravo na pomoć na aerodromu od strane aviokompanije, što podrazumeva obroke i smeštaj ukoliko ste prebačeni na let sledećeg dana.

Isplata novca

Ova pravila važe i tokom loših vremenskih uslova, osim u slučajevima kada se oni smatraju "vanrednim okolnostima“.

Kada dođe do nepredvidivih događaja, aviokompanije nisu u obavezi da putnicima isplate novčanu naknadu, ali i dalje imaju dužnost brige, koja obuhvata pomoć na aerodromu, kao i preusmeravanje na drugi let ili povraćaj novca.

- Kašnjenja ili otkazivanja letova zbog snega mogu biti izuzetno frustrirajuća, ali aviokompanije i dalje imaju obavezu brige o putnicima i moraju im pružiti jasne informacije o pravima na pomoć ili povraćaj novca - objašnjava Rori Boland, urednik organizacije za zaštitu potrošača u Velikoj Britaniji Which? Travel.

- Ako letite sa aviokompanijom iz UK ili EU, ili polazite sa aerodroma u UK ili EU bez obzira na prevoznika, imate pravo na hranu i piće tokom kašnjenja dužih od dva sata za kratke letove, tri sata za letove srednje dužine i četiri sata za dugolinijske letove. Ukoliko ste prinuđeni da ostanete preko noći, imate pravo i na smeštaj - naglasio je.

- Ako je vaš let otkazan, imate i pravo izbora između povraćaja novca ili preusmeravanja na prvi sledeći raspoloživi let. Ukoliko se odlučite za preusmeravanje, aviokompanija je dužna da vas dovede do odredišta u najkraćem mogućem roku, po potrebi čak i letom konkurentske kompanije - pojasnio je Boland.

Da li se loši vremenski uslovi smatraju vanrednim okolnostima?

Da bi se loši vremenski uslovi smatrali "vanrednim okolnostima“, oni moraju biti ekstremni i neuobičajeni. To mogu biti snažne oluje, oblaci vulkanskog pepela ili uragani.

Kako objašnjava organizacija Which?:

- Ako je let prizemljen zbog iznenadne snežne oluje na Kanarskim ostrvima, to bi se smatralo vanrednom okolnošću. Međutim, slab sneg na aerodromu u blizini Alpa usred zime, ne.

Takođe, ne smatra se vanrednom okolnošću ako vaš let kasni zato što je prethodni let bio poremećen zbog lošeg vremena. Da bi se primenio ovaj izuzetak, vaš let mora biti direktno pogođen ekstremnim vremenskim uslovima.

Mogu li da potražujem naknadu iz putnog osiguranja zbog poremećaja izazvanih lošim vremenom?

U zavisnosti od polise, možda imate pravo na novčanu nadoknadu putem putnog osiguranja.

- Da biste ostvarili pravo na pokriće po osnovu kašnjenja putovanja, kašnjenje obično mora trajati duže od tri sata i biti uzrokovano razlogom koji je obuhvaćen polisom, poput tehničkog kvara kod javnog prevoznika ili nepovoljnih vremenskih uslova - objašnjava Loren Mekormik, menadžerka za odnose s javnošću na sajtu za poređenje putnih osiguranja Squaremouth.

Foto: ALLISON DINNER/EPA

Pokriće za propuštenu konekciju može obuhvatiti i dodatne troškove nastale ako zbog lošeg vremena propustite povezani let, kao što su obroci ili smeštaj. Ovo pokriće se obično primenjuje samo ako kašnjenje traje između tri i 12 sati.

- Ako dođe do kašnjenja, sačuvajte svu dokumentaciju koja može pomoći prilikom podnošenja zahteva za nadoknadu, uključujući račune za obroke i smeštaj, potvrdu aviokompanije o kašnjenju i njegovom razlogu, kao i ažurirani plan putovanja koji pokazuje dužinu kašnjenja - savetuje Mekormik.

Mogu li da otkažem putovanje zbog ekstremnih vremenskih uslova?

Ako vaš let kasni više od 12 sati, moguće je da imate pravo da u potpunosti otkažete putovanje.

Otkazivanje putovanja takođe može biti pokriveno ako zimska oluja učini hotel ili smeštaj neupotrebljivim za boravak, ili ako je zbog oluje naložena obavezna evakuacija.

Međutim, važno je napomenuti da se osiguranje primenjuje samo ako je polisa kupljena pre nego što je ekstremni vremenski događaj imenovan ili postao poznat, objašnjava Mekormik.