Slušaj vest

Zbog ekstremnih vremenskih nepogoda i pojačanog obima putovanja tokom praznične sezone, avio-saobraćaj širom Evrope praktično je doživeo kolaps, saopštili su večeras iz Er Srbije.

- Snažne snežne oluje i loši meteorološki uslovi paralizovali su rad brojnih aerodroma, uključujući ključna evropska čvorišta, što je dovelo do masovnih kašnjenja i otkazivanja letova. Posebno teška situacija zabeležena je u zemljama poput Nemačke, Grčke i Velike Britanije, gde je saobraćaj u pojedinim periodima bio potpuno obustavljen i po nekoliko dana - stoji u saopštenju.

Dalje se navodi da su veliki poremećaji reda letenja registrovanina aerodromima u Amsterdamu i Londonu, ali i u Mančesteru, Bristolu i Edinburgu, gde su stotine letova otkazane, dok je više od hiljadu letova kasnilo.

- Ovakva situacija izazvala je lančani efekat u celoj Evropi, jer su vremenske nepogode istovremeno pogodile više destinacija, a dodatni pritisak stvoren je zbog povećanog broja putnika tokom praznika, kada su kapaciteti avio-kompanija i aerodroma već maksimalno opterećeni - navode iz Er Srbije.