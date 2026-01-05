Kolaps avio-saobraćaja širom Evrope, Er Srbija održava red letenja uz povremena kašnjenja
Zbog ekstremnih vremenskih nepogoda i pojačanog obima putovanja tokom praznične sezone, avio-saobraćaj širom Evrope praktično je doživeo kolaps, saopštili su večeras iz Er Srbije.
- Snažne snežne oluje i loši meteorološki uslovi paralizovali su rad brojnih aerodroma, uključujući ključna evropska čvorišta, što je dovelo do masovnih kašnjenja i otkazivanja letova. Posebno teška situacija zabeležena je u zemljama poput Nemačke, Grčke i Velike Britanije, gde je saobraćaj u pojedinim periodima bio potpuno obustavljen i po nekoliko dana - stoji u saopštenju.
Dalje se navodi da su veliki poremećaji reda letenja registrovanina aerodromima u Amsterdamu i Londonu, ali i u Mančesteru, Bristolu i Edinburgu, gde su stotine letova otkazane, dok je više od hiljadu letova kasnilo.
- Ovakva situacija izazvala je lančani efekat u celoj Evropi, jer su vremenske nepogode istovremeno pogodile više destinacija, a dodatni pritisak stvoren je zbog povećanog broja putnika tokom praznika, kada su kapaciteti avio-kompanija i aerodroma već maksimalno opterećeni - navode iz Er Srbije.
- U takvim okolnostima, avio-saobraćaj u Srbiji suočio se sa izazovima, ali u znatno manjoj meri u poređenju sa pojedinim velikim evropskim i svetskim aerodromima. Nacionalni avio-prevoznik, Er Srbija, nastavlja da održava red letenja u skladu sa bezbednosnim procedurama i odlukama nadležnih službi, uz neizbežna kašnjenja u pojedinim slučajevima ili otkazivanje letova. Bezbednost putnika i posada ostaje apsolutni prioritet u ovakvim vanrednim okolnostima, zbog čega je važno imati razumevanja, imajući u vidu da se slični, a često i znatno veći problemi beleže i kod najvećih svetskih avio-kompanija - poručuju iz nacionalne avio kompanije.